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3-0. Francia se instala en dieciseisavos con goleada a Irak y doblete de Mbappé

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Redacción Deportes (EE.UU.), 22 jun (EFE).- Francia se clasificó este lunes para la fase de las 32 mejores selecciones del Mundial con un triunfo por 3-0 sobre Irak en la segunda fecha del Grupo I.

Kilian Mbappé marcó doblete en los minutos 14 y 54, con lo que llegó a 4 goles marcados en este torneo y a 16 en la historia de los Mundiales, ahora igualado con el alemán Miroslav Klose como segundo en la lista y por detrás del argentino Lionel Messi, quien hoy alcanzó los 18.

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El tercer tanto de los galos lo marcó Ousmane Dembelé a los 66 minutos.

El partido, jugado en Filadelfia, tuvo una interrupción de más de dos horas al final del primer tiempo debido a una tormenta eléctrica.

Francia suma 6 puntos, lidera el Grupo I y cerrará esta fase del Mundial el 26 de junio contra Noruega, mientras que Irak, colista sin unidades, se las verá el mismo día con Senegal. EFE

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