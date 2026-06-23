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España entrena con normalidad tras la suspensión del lunes por tormenta

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Chattanooga (EE.UU.), 23 jun (EFE).- La selección española de fútbol llevó a cabo este martes su primer entrenamiento completo tras la goleada frente a Arabia Saudí (4-0) en el Mundial, después de que la sesión del lunes sobre el césped de la Baylor School de Chattanooga (Tennessee) fuera suspendida debido a un aviso de “tormenta eléctrica severa y vientos destructivos”.

Este aviso, enviado a los teléfonos móviles, apareció instantes antes de que los jugadores y cuerpo técnico saltarán al terreno de juego, donde trabajaron sólo durante 20 minutos, al desencadenarse la tormenta. Por ello, hicieron trabajo complementario en el gimnasio.

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Tras la sesión interrumpida, España recuperó la normalidad este martes, en un entrenamiento en el que todos los jugadores, a excepción del lesionado Víctor Muñoz, quien continúa su proceso de recuperación tras sufrir una nueva lesión durante la concentración, pudieron entrenar sin complicaciones para preparar el partido frente a Uruguay. Un entrenamiento con cargas medidas, tras no completar el plan previsto por la tormenta y evitar riesgos antes del último partido del Grupo H, en el que España aseguraría el primer puesto con una victoria e incluso un empate, siempre que Cabo Verde no gane de cuatro goles o más a Arabia Saudí.

La buena noticia para Luis de la Fuente fue que Mikel Oyarzabal, quien sufrió molestias en la rodilla derecha antes del partido ante Arabia Saudí, en el que jugó 45 minutos y marcó un doblete, volvió a ejercitarse sin contratiempos.

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Además, en la rueda de presa posterior aseguró estar "bien" y en plena disposición de jugar el próximo partido, ante Uruguay. EFE

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