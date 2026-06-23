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El Frigoríficos cierra su plantilla con el lateral bosnio Nemanja Pestic

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 23 jun (EFE).- El Frigoríficos del Morrazo cerró su plantilla para la temporada 2026-27 con el fichaje del lateral izquierdo bosnio Nemanja Pestic, procedente del BM Logroño, segundo clasificado de la pasada liga Asobal, y firma por una temporada con la entidad gallega.

"Nemanja es un jugador con unas condiciones físicas muy importantes. Tiene altura, fuerza, capacidad de lanzamiento y puede ayudarnos también en el aspecto defensivo. Buscábamos un perfil que completase bien el equipo y que nos diese alternativas en los dos lados de la pista”, señaló el director deportivo del Frigoríficos, Óscar Fernández.

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El máximo responsable deportivo del equipo dirigido por Quique Domínguez también destacó de su última incorporación que es un jugador “joven y con hambre”, lo que, a su juicio, encaja perfectamente en la filosofía del club.

Por su parte, Pestic, de 202 centímetros de estatura y 100 kilos de peso, dijo estar “muy feliz” de llegar a O Gatañal.

“Sé que es un club con mucha historia, una afición especial y una identidad muy fuerte. Para mí será importante seguir creciendo, acumular minutos y demostrar todo lo que puedo aportar al equipo. Quiero convertirme en un jugador importante en esta liga”, apuntó el jugador.

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El internacional bosnio es la cuarta incorporación del Frigoríficos tras la del central danés Pelle Boesen (OIF Arendal) y los extremos derechos Hugo Vila (Benidorm) y Tollef Lindqvist (Kristiansand Topphandball). EFE

dmg/arh

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