El sector de recobro recuperó en España 13.345 millones en 2025, un 3,8 % más

Madrid, 23 jun (EFE).- El sector de gestión de créditos recuperó más de 13.345 millones de euros en 2025, un 3,8 % más que el año anterior, y gestionó 469.768 millones de euros en créditos impagados, según un informe de la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Créditos (Angeco).

Según el 'Estudio de Mercado sobre el Sector de la Recuperación de Deuda y la Morosidad', difundido este martes por Angeco, el 43 % del importe gestionado el año pasado se canalizó por vía amistosa y ésta concentró cerca del 71 % del importe recuperado total.

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La deuda empresarial supuso el 53 % del total del volumen gestionado, prácticamente igual que en 2024, en que representó el 54 %.

El número de expedientes gestionados por el sector alcanzó los 135,5 millones, un 3,3 % más que en 2024, de los que cerca del 89 % continuaron tramitándose por vía amistosa.

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En el 23,3 % de los expedientes gestionados el sector alcanzó acuerdos de pago, lo que equivale a más de 31,6 millones de expedientes.

El porcentaje de los casos en que se llegó a acuerdos de pago se incrementó en alrededor de dos puntos porcentuales respecto a 2024, en que fue de algo más del 21 %.

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De los 31,6 millones de expedientes en que hubo acuerdos de pago, el 80,8 % permanecen vigentes, mientras que un 19,2 % han resultado incumplidos.

Sobre el total de expedientes a contactar, se logró comunicación con el deudor en el 40,8 % de los casos en los últimos doce meses.

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Las entidades financieras concentraron el 37 % del volumen total gestionado, seguidas por la deuda de inversores terceros, con el 26 % del total; y la denominada deuda propia, que representó cerca del 24 % del volumen gestionado, de forma que aproximadamente el 87 % de los importes gestionados tiene origen bancario o financiero.

Respecto a 2024, han crecido segmentos como telecomunicaciones, deuda concursal, deuda propia e inversores terceros, especialmente en los importes recuperados.

La distribución territorial del volumen gestionado se mantuvo prácticamente estable y la Comunidad de Madrid se mantiene como la región con mayor volumen gestionado, al concentrar el 16,8 % del total; seguida de Cataluña (17,5 %); Andalucía (15,7 %); y Comunidad Valenciana (10,8 %), acaparando todas estas comunidades más del 60 % del total nacional.

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En 2025, las empresas asociadas a Angeco, que agrupa a más del 85 % de las sociedades de recuperación de deuda, emplearon a 19.861 profesionales, de los que el 77 % se dedica directamente a actividades de gestión de créditos.

Un 97,5 % de los empleados cuenta con contrato fijo y las mujeres representan el 69 % de la plantilla.

La inversión en tecnología continúa siendo la principal partida de inversión de las compañías integradas en Angeco y en 2025 representó el 8 % sobre el coste de empresa, frente al 7,24 % en 2024.

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Automatización de procesos, análisis avanzado de datos e incorporación de soluciones basadas en inteligencia artificial (IA) son las principales inversiones.

En los canales de contacto, el teléfono concentra el 63,5 % de las comunicaciones, el correo electrónico el 12,5 %, los mensajes de texto o SMS el 12 % y WhattsApp el 4 % duplicando este último su peso respecto a 2024. EFE

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