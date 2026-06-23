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Escrivá cuestiona que la protección al desempleo en España incentive volver a trabajar

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Madrid, 23 jun (EFE).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha cuestionado este miércoles que el actual sistema de protección por desempleo incentive suficientemente la vuelta al trabajo.

Durante su comparecencia en el Congreso para presentar el informe anual de 2025 del organismo, Escrivá ha señalado la solidez del mercado laboral, aunque ha recordado que la tasa de paro en España se mantiene por encima de la del resto de países europeos.

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Y entre las razones tras esa brecha, el gobernador del Banco de España ha apuntado a la necesidad de asegurar que las políticas de protección de los desempleados ofrecen los incentivos adecuados a la reincorporación laboral.

Escrivá ha recordado que la tasa de cobertura de las prestaciones por desempleo ha crecido hasta el 80 % en 2025, unos 20 puntos por encima de 2004, cuando la tasa de paro era similar.

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También ha recordado que el tipo de cotización de las prestaciones por desempleo (7,05 %) es más del doble del de los grandes países europeos y ha apuntado al diseño del subsidio para mayores de 52 años, que se traduce en "tasas de reincorporación laboral reducidas".

Los mayores 50 años, recuerda el Banco de España, representan el 42 % del paro de larga duración.

"¿Generamos los incentivos suficientes para volver al mercado laboral o no?", ha cuestionado Escrivá, que ha reconocido que "probablemente" no sea "el mejor esquema de incentivos".

Junto a este punto, el gobernador ha reiterado la necesidad de mejorar el funcionamiento y la gobernanza de las políticas activas de empleo.

Escrivá ha presentado este miércoles los datos básicos del informe anual y también la última actualización de las previsiones para 2026, año para el que la ha mantenido sin cambios en el 2,3 %, mientras que ha revisado seis décimas al alza la inflación, hasta el 3,6 %, debido a las consecuencias del desajuste en los mercados energéticos provocado por el conflicto en Oriente Medio.

En este tema, Escrivá ha reconocido la dificultad de hacer predicciones en un contexto de tanta incertidumbre y ha apuntado, por ejemplo, al impacto de la situación del estrecho de Ormuz en la producción de petróleo y la evolución de los precios.

"Se produce un 12 % menos de petroleo que antes del conflicto", ha apuntado el gobernador del Banco de España, que recoge en su presentación distintas previsiones de impacto en la producción futura de crudo que llegan al 13 % en una situación de "escalada grave".

En este contexto, el gobernador ha señalado que en España el aumento de la inflación general tras este shock se ha visto mitigado por las medidas fiscales pero ha alertado de la situación de la subyacente.

El diferencial en la subyacente en España, ha explicado, se acentúa por la persistencia de los servicios en un entorno de fuerte demanda de turismo y ocio. EFE

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