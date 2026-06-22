Wyndham Clark, un activista contra el cáncer de mama en honor a su madre

Carlos Pérez Gil

Redacción deportes, 22 jun (EFE).- No era de los favoritos para conquistar el Abierto de Estados Unidos, ni era el deseado para una parte de la afición estadounidense por romper con su palo varias taquillas del club donde se disputó la edición del pasado al no pasar el corte, pero Wyndham Clark venció a los pronósticos y a los abucheos y se convirtió en bicampeón del tercer grande de la temporada tras el de 2023.

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Su victoria fue un nuevo homenaje para honrar a su madre, Lise, fallecida en 2013 a los 54 años debido a un cáncer de mama.

Aquel hecho marcó la vida de Clark, quien hoy tiene 32 años y que estuvo a punto de dejar el golf por el trauma psicológico que le causó la pérdida, pero, espoleado por su recuerdo, renació para alcanzar la cima del golf.

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En un emocionante final, el jugador de Denver, vestido con una camiseta rosa, el color de la lucha contra el cáncer de mama, sumó su segundo ‘major’ en el diabólico campo de Shinnecock Hills, en Nueva York, donde fue líder desde la primera jornada.

También lo hizo soportando la presión de Sam Burns, segundo a un golpe, y del número uno del mundo, Scottie Scheffler, más querido por la gente, quien pretendía agrandar su leyenda y pasar a ser el séptimo golfista en lograr el Grand Slam en el día de su 30 cumpleaños.

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Como en 2023 en Los Ángeles, Clark tuvo muy presente a su madre, a la que consideraba su “roca y apoyo incondicional”.

Lise transmitió una consigna a su hijo antes de morir, ‘Juega a lo grande’, el nombre de la fundación que el jugador de Colorado creó para combatir el cáncer de pecho a comienzos de 2024.

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“Siento que mi propósito en la Tierra no es ser un gran golfista, sino usar mi plataforma para ayudar e inspirar a otros”, afirma Clark en la web de su fundación.

La muerte de su progenitora cuando Clark era una de las grandes promesas universitarias le sumió en un bajón. Su entrenador entonces, Mike McGraw, le convenció para dejar el golf durante un tiempo y tomar aire.

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“Me enfadé muchísimo. Quería competir y ganar y no entendía por qué tenía que dejarlo. Con el tiempo, comprendí que fue lo mejor”, admitió años después.

Con la confianza aún minada, Clark recurrió a finales de 2022 a la psicóloga Julie Elion y en pocos meses, ganó su primer torneo del PGA Tour y su primer grande, cuando su mejor resultado en los seis que disputó antes había sido el puesto 75.

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El de Denver pasó a ser el número tres del mundo en mayo de 2024 tras ganar en Pebble Beach, aunque en los siguientes meses volvió a sumergirse en una fase de incertidumbre con su juego.

Fruto de esa mala racha, protagonizó el episodio que generó antipatía entre los hinchas. Fue en el Abierto de Estados Unidos de 2025 en el Oakmont Country Club tras no superar el corte.

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Su frustración le llevó a destrozar con su palo varias taquillas, lo que quedó reflejado en las redes sociales.

Semanas después, tras ser cuarto en el Abierto Británico, Clark pidió disculpas, pero una parte de los aficionados no las aceptó y vitorearon sus errores en Shinnecock Hills para animar de paso a Scheffler.

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“Fue duro, pero también me gusta. A veces, ser el ‘underdog’ (el no favorito) es agradable. Cada vez que alguien me decía algo negativo, lo reemplazaba con algo positivo. Parte de eso me lo merecía. Yo me lo busqué. El año pasado hice algunas cosas desafortunadas de las que me arrepiento mucho. Espero poder ganármelos con el tiempo", confió.

Consciente de la importancia de la salud mental, el bicampeón del Abierto de Estados Unidos va a lanzar este año una aplicación llamada Unlok donde va a compartir las técnicas psicológicas que ha aprendido con Elion para que ayude a otros jugadores a mejorar el rendimiento mental.

“Tengo cuatro o cinco aplicaciones diferentes que uso para distintas cosas: escribir un diario, meditar o fijar objetivos ¿Por qué no combinarlas todas?”, apuntó a comienzos de junio para explicar su proyecto. EFE