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Sergio Ruiz regresa a la UD Las Palmas para una segunda etapa de dos temporadas

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Las Palmas de Gran Canaria, 22 jun (EFE).- El centrocampista cántabro Sergio Ruiz regresa a la UD Las Palmas cuatro años y medio después, procedente del Granada, para vivir su segunda etapa en el conjunto amarillo con el que se ha comprometido para las dos próximas temporadas, más una opcional.

El jugador nacido hace 31 años en El Astillero firmará en principio hasta 2028, si bien su vínculo podría incrementarse una temporada más opcional, según ha confirmado este lunes el director deportivo del club grancanario, Luis Helguera.

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Sergio Ruiz jugó en la Unión Deportiva durante la temporada 2020-2021 y abandonó el equipo en la primera mitad de la campaña 2021-2022 por unos problemas personales.

En esa primera etapa en la isla disputó 43 encuentros oficiales, en los que marcó cinco goles y dio seis asistencias.

Formado en las categorías inferiores del CD Arenas de Frajanas, Atlético Perines y CD Laredo, el futbolista cántabro dio el salto al fútbol profesional de la mano del Racing de Santander, con el que logró el ascenso a Segunda División en la temporada 2018-2019.

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En el verano de 2020 se convirtió en jugador del Charlotte FC, de la Major League Soccer, club desde el que recaló en la UD Las Palmas en calidad de cedido.

Tras su paso por la entidad amarilla regresó al conjunto estadounidense, con el que disputó 18 encuentros oficiales antes de regresar a España para incorporarse en agosto de 2022 al Granada CF, con el que ha disputado cuatro temporadas y más de 130 partidos oficiales, siendo una pieza importante en el ascenso del conjunto nazarí a Primera División en 2023.

La UD Las Palmas destaca en un comunicado que Sergio Ruiz es un centrocampista "de gran recorrido, intensidad y capacidad para abarcar mucho terreno de juego", y que regresa al equipo amarillo "para aportar su experiencia y liderazgo". EFE

rg/cas/apa

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