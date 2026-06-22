Óscar López, convencido de que algún juzgado acusará al juez Peinado de prevaricación

Madrid, 22 jun (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, está "absolutamente convencido" de que "tarde o temprano" algún juzgado acusará de prevaricación al juez Juan Carlos Peinado por su actuación en el caso de Begoña Gómez.

En una entrevista en RNE, López ha calificado la instrucción del juez Peinado en la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "un monumento a la injusticia, a la indefensión, a la ausencia de garantías".

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A la vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunía para estudiar un posible expediente sancionador a Peinado por sus afirmaciones en el auto sobre Begoña Gómez, en el que apunta que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga, Óscar López ha afirmado que esta última decisión del juez es "la traca final de un atropello que ha durado dos años y medio".

Además, el ministro ha acusado a Peinado de ser el responsable de haber notificado a la prensa, "incluso antes que las partes", el auto del pasado sábado, al decir que es un "hecho gravísimo" que "el señor Peinado se vaya el sábado por la mañana al juzgado, que ni siquiera estaba de guardia, y con el calor que hace en Madrid, para emitir ese auto infame y mandárselo a la prensa".

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El también secretario general de los socialistas madrileños ha opinado que esta es una "persecución claramente política" y además con "ensañamiento" en la que "en todo momento hay un paralelismo clarísimo con el caso de la pareja de la señora Ayuso".

"Hay una cronología que si alguien se toma la molestia de sentarse en una mesa y empezar a ver la cronología de filtraciones, de actuaciones, de hechos, pues incluso hasta este último fin de semana, alguien podría pensar que se producen hechos para tapar un caso real con un delito, supuestamente, un delito grave", ha dicho López en referencia a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. EFE

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