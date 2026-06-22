Espana agencias

Óscar López, convencido de que algún juzgado acusará al juez Peinado de prevaricación

Guardar
Google icon

Madrid, 22 jun (EFE).- El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, está "absolutamente convencido" de que "tarde o temprano" algún juzgado acusará de prevaricación al juez Juan Carlos Peinado por su actuación en el caso de Begoña Gómez.

En una entrevista en RNE, López ha calificado la instrucción del juez Peinado en la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como "un monumento a la injusticia, a la indefensión, a la ausencia de garantías".

PUBLICIDAD

A la vez que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunía para estudiar un posible expediente sancionador a Peinado por sus afirmaciones en el auto sobre Begoña Gómez, en el que apunta que sus escoltas podrían ayudarla en una eventual fuga, Óscar López ha afirmado que esta última decisión del juez es "la traca final de un atropello que ha durado dos años y medio".

Además, el ministro ha acusado a Peinado de ser el responsable de haber notificado a la prensa, "incluso antes que las partes", el auto del pasado sábado, al decir que es un "hecho gravísimo" que "el señor Peinado se vaya el sábado por la mañana al juzgado, que ni siquiera estaba de guardia, y con el calor que hace en Madrid, para emitir ese auto infame y mandárselo a la prensa".

PUBLICIDAD

El también secretario general de los socialistas madrileños ha opinado que esta es una "persecución claramente política" y además con "ensañamiento" en la que "en todo momento hay un paralelismo clarísimo con el caso de la pareja de la señora Ayuso".

"Hay una cronología que si alguien se toma la molestia de sentarse en una mesa y empezar a ver la cronología de filtraciones, de actuaciones, de hechos, pues incluso hasta este último fin de semana, alguien podría pensar que se producen hechos para tapar un caso real con un delito, supuestamente, un delito grave", ha dicho López en referencia a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El 'rey de la galaxia' Trump, protagonista de los ninots de las Hogueras de Alicante

Infobae

Un CGPJ dividido ordena abrir expediente al juez Peinado por sus alusiones a la Policía

Infobae

El Tribunal andaluz ermite a un vecino de Lepe tener vacas como mascotas si cumple la Ley

Infobae

Los desahucios por alquiler e hipoteca caen el 45 % en el primer trimestre, según el CGPJ

Infobae

Vox acusa al CGPJ y al Gobierno de hacer "ruido y aspavientos para tapar" los presuntos delitos de Begoña Gómez

Vox acusa al CGPJ y al Gobierno de hacer "ruido y aspavientos para tapar" los presuntos delitos de Begoña Gómez
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

Dimite Keir Starmer, primer ministro británico

EL CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Quién es Jordi Aragonès, el primo ultra de Pere Aragonès que se presenta a la alcaldía de Barcelona por Aliança Catalana

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

¿Vuelve el fantasma de los desahucios? Los procesos de embargo sobre vivienda habitual se disparan un 38% tras el boom hipotecario

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España