Groizard: mejor un "cambio de paisaje consensuado al impuesto por la emergencia climática"

Madrid, 22 jun (EFE).- El secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, ha afirmado este lunes que es mejor "un cambio de paisaje consensuado" que uno "impuesto por la emergencia climática" al abordar ese ámbito dentro del desarrollo de las infraestructuras de redes eléctricas, sobre todo del transporte.

Lo ha hecho en el marco de un encuentro con Redeia -matriz de Red Eléctrica-, la Fundación Renovables y Renewables Grid Initiative para presentar una nueva metodología para el despliegue de redes con la participación activa del territorio.

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Con esa nueva guía, esas tres entidades pretenden, según han explicado hoy sus representantes en la sesión presencial en Madrid, reforzar "la escucha activa, la participación temprana, el diálogo territorial, la transparencia y la trazabilidad" como pilares en el despliegue de las redes eléctricas, concretamente en la de transporte.

En su intervención, Groizard ha señalado que, frente a la amenaza que supone el cambio climático y sus efectos, "el mayor error sería desaprovechar la oportunidad que la transición ecológica supone para el país y no evitar que los pueblos se sigan despoblando porque no hay oportunidades, que no podamos climatizar o generar entornos protegidos frente a la crisis climática".

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"Hay que avanzar bien, juntos, con método y escuchando al territorio porque es mejor un cambio de paisaje consensuado que uno impuesto por la emergencia climática", ha remarcado.

Entre sus argumentos, el secretario de Estado ha observado que "el paisaje continuamente evoluciona" y que, pese a que "siempre nos chirría cualquier cambio", este "va a cambiar".

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Pero, en su opinión, "la cuestión es quién decide cómo cambia, con qué atención y con qué propósito".

Además de Groizard, han participado en la presentación Beatriz Corredor, presidenta de Redeia; Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables, y Antonella Battaglini, Consejera delegada de Renewables Grid Initiative.

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Corredor ha considerado que "la participación pública debe anticiparse, ser continuada y transparente y dar espacio a la capacidad de influencia del territorio".

El presidente de la Fundación Renovables, por su parte, ha instado a integrar las implicaciones "sociales, territoriales, ambientales y paisajísticas" en la evaluación del desarrollo de infraestructura de redes.

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Según ha resaltado, "el reto no es solo construir infraestructuras, sino hacerlo de forma coherente con una transición justa, democrática y respetuosa con el territorio".

La alianza Territorios en Red, de las tres entidades, se formó en 2025 para explorar nuevas formas de acercarse al territorio en el desarrollo de las infraestructuras eléctricas y contribuir a "una transición energética más participativa, territorialmente integrada y socialmente legítima".

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Apoyándose en el trabajo de Redeia y Red Eléctrica, tras año y medio de trabajo, la alianza ha transformado la experiencia y conocimiento acumulados en una metodología con herramientas que pueden aplicarse a lo largo de los proyectos, desde el diseño hasta la tramitación, la ejecución y el seguimiento. EFE