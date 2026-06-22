Illa elogia la pasión al servicio del país de Pujol: "Cataluña debe mucho a Convergència"

Barcelona, 22 jun (EFE).- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha hecho este lunes un reconocimiento a "la tarea de servicio al país" del expresident Jordi Pujol y ha destacado que el balance histórico de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) es positivo: "Cataluña debe mucho a CDC".

Así lo ha dicho en el acto de entrega de los fondos documentales de CDC al Archivo Nacional de Cataluña, situado en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), un evento en el que han participado el propio Jordi Pujol, el expresidente catalán Artur Mas, el presidente del Parlament, Josep Rull, y el exlíder del PDeCAT David Bonvehí, que conservó durante años los documentos ahora donados.

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Se trata, ha destacado Illa, de un fondo documental que "es un tesoro colectivo", ahora "a disposición de los estudiosos" que quieran consultarlo en el Archivo Nacional de Cataluña.

Illa, que además de ser presidente de la Generalitat es el primer secretario del PSC, ha puesto en valor la trayectoria de la antigua CDC, partido que "ha trabajado por la convivencia en Cataluña".

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"Cataluña debe mucho a CDC y Cataluña, sin CDC, no habría sido el país que es hoy", ha remarcado Illa, que ha dedicado palabras de elogio a la "pasión política al servicio del país" de Pujol.

No es la primera vez que Illa hace un reconocimiento público de Pujol, a quien en 2024, cuando fue investido, ya incluyó en su ronda de contactos con expresidentes de la Generalitat.

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"Cataluña es un gran país y no debe pedir permiso a nadie para salir adelante. Cataluña no debe tener ningún miedo al futuro si sigue trabajando, confiando en sus propias fuerzas", ha concluido.

CDC se fundó en 1974 y, desde 1980 hasta 2003, fue la fuerza hegemónica en Cataluña, con Jordi Pujol al mando de la Generalitat, pero en 2016, tras años arrastrando casos de corrupción, el partido se reinventó como PDeCAT, del que en 2020 se escindió Junts per Catalunya, con Carles Puigdemont a la cabeza.

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También ha intervenido en el acto Artur Mas, que ha definido CDC como "una gran historia de éxito" y "una gran historia de servicio a Cataluña", con un talante "alejado del sectarismo, del populismo, de la demagogia, de la hipocresía política y del postureo".

A diferencia de "algunas formaciones políticas" actuales, ha dicho, CDC "puso su ideología al servicio de la realidad y del país".

Mas ha denunciado que CDC también fue "objetivo de destrucción" y ha advertido: "Cuando en una democracia el Estado de derecho se pone al servicio del abuso del poder, entonces es cuestión de tiempo que este sistema acabe teniendo ciertamente un Estado de derecho pero sin democracia".

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Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha reivindicado el lema "Cataluña, un solo pueblo", que hizo suyo el pujolismo para defender un enfoque integrador de la inmigración. EFE

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