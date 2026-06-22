Galicia recurre ante el TC el real decreto de zonas de aceleración de renovables

Santiago de Compostela, 22 jun (EFE).- La Xunta ha decidido recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto que regula las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) al considerar que invade competencias autonómicas y hace "imposible" que el Gobierno autonómico desarrolle estas áreas como le corresponde.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha recordado que el Estatuto de Autonomía reconoce a Galicia las competencias en ordenación del territorio y energía por lo que, aunque el Gobierno central puede aprobar legislación básica al respecto, corresponde al Ejecutivo autonómico desarrollarla y adaptarla a sus necesidades y prioridades.

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Algo que la Xunta considera que no permite el Real Decreto estatal, porque "en la práctica no deja ningún margen de maniobra para determinar donde están esas zonas", ha asegurado Rueda, así que "invade de manera clara las competencias autonómicas".

Según ha explicado la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, la cartografía que estaba en vigor desde 2021 y era "orientativa" ahora "se transforma en obligatoria" y supone que solo es ZAR "el 0,16 % del territorio", y además "de una manera dispersa" con áreas que no son lo suficientemente amplias para desarrollar proyectos de renovables. EFE

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