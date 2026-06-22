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El Gobierno y la izquierda cargan contra Peinado y el PP respeta sus decisiones y al CGPJ

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Madrid, 22 jun (EFE).- El Gobierno y sus socios han cargado este lunes contra el juez Juan Carlos Peinado por citar a Begoña Gómez para entregar su pasaporte, mientras que el PP ha remarcado su respeto a las decisiones del juez y las del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El propio CGPJ, a través de su comisión permanente, ha ordenado estudiar si el juez incurrió en una falta disciplinaria grave al insinuar que los escoltas de Gómez podrían ayudarla a huir del país.

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Moncloa ha considerado que la decisión de Peinado de citar a Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, el próximo miércoles para entregar sus pasaportes, es un paso más en su persecución contra la mujer de Pedro Sánchez y evidencia que "no tiene límites".

Tras la decisión de juicio y de la adopción de medidas cautelares del pasado sábado, el Gobierno ya denunció la "persecución, obsesión y desproporción" del magistrado en la causa contra la esposa del presidente, una crítica en la que han incidido hoy fuentes de Moncloa.

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Además han recordado que la citación coincide con la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para informar de la situación política tras los casos judiciales que afectan al PSOE, algo que también ha resaltado la portavoz del partido, Montse Mínguez, quien ha asegurado que los socialistas no son "ingenuos" ante estas coincidencias.

Por su lado, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha aseverado que la instrucción del juez "está siendo insólita" y "muy anómala desde cualquier punto de vista".

También la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reclamado que los órganos superiores de la judicatura "pongan orden" en el procedimiento judicial y ha considerado que se trata de un proceso "errático, anómalo y que nadie comprende".

La portavoz de los comunes dentro de coalición Sumar, Aina Vidal, ha dicho que espera "poco o nada" de Peinado, así como del CGPJ, y ha acusado al juez de estar "riéndose de todos" con sus decisiones.

"Esperamos que algún día la Justicia pueda recuperar la ambición y la forma en que la ciudadanía la ve. Es lamentable la situación en la que jueces como el señor Peinado la han dejado a estas alturas", ha añadido.

Mientras, la secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha considerado que la "derecha judicial" está "haciendo más política con las togas que el Gobierno desde las leyes" y "sin presentarse a las urnas" y "con un carácter golpista".

No obstante, ha lamentado que el CGPJ se haya reunido para abrir un expediente disciplinario a Peinado por esta causa debido a unas acusaciones a la Policía, tras años de 'lawfare'.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que respeta la decisión del CGPJ pero ha añadido que esta no convierte a Begoña Gómez en inocente.

Y sobre el auto del juez y su referencia a los escoltas de Gómez, ha dicho que se puede "discutir la proporcionalidad de alguno de los párrafos".

"Lo que no se puede discutir es que ni el Consejo ni el auto (del juez) tiene nada que ver ni se pone en cuestión los presuntos delitos cometidos por la investigada", ha señalado en referencia a la esposa de Sánchez, al tiempo que ha defendido que el PP no hace como el Gobierno: "Cuando una sentencia o cuando una resolución te gusta, se apoya, y cuando no te gusta, se critica".

Por su lado Vox ha acusado al Ejecutivo de impulsar un "ataque" contra Peinado y de utilizar para ello al CGPJ.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha insistido en que Sánchez "está dispuesto a atacar a los jueces" con el objetivo de "perpetuarse en el poder" y ha estimado que el CGPJ ha incurrido en una "ilegítima intromisión" de competencias ya que, en su opinión, corresponde a la Audiencia Provincial de Madrid analizar las actuaciones del juez Peinado. EFE

(Foto) (Vídeo)

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