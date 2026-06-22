Feijóo avisa a Sánchez que la condena a Ábalos es el "fin de la escapada": "¿Qué más necesitan los socios?"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, considera que la sentencia del 'caso mascarillas' que condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel supone en realidad una "condena" al Gobierno de Pedro Sánchez, quien, a su entender, debe irse y convocar elecciones generales. Tras asegurar que "esto el fin de la escapada" del jefe del Ejecutivo, se ha dirigido a los socios del PSOE para que aclaren si "van a seguir apoyando esta sinrazón o por el contrario tienen un poco de pudor".

"¿Qué necesitan más los socios del Gobierno para retirarle el apoyo y obligarle a convocar elecciones?", ha preguntado Feijóo, para recordar que Ábalos no es un miembro del Gobierno o un diputado "cualquiera" sino que era el número dos de Sánchez y el "ministro más todopoderoso" durante años. Es más, cree que el jefe del Ejecutivo le volvió a meter en las listas de las generales de 2023 "probablemente para que se callase".

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En una rueda de prensa en la sede del PP, Feijóo ha recalcado que hay "un nivel de degradación anormal y nunca visto" en democracia porque están hablando de "15 causas judiciales, 19 delitos diferentes investigándose en distintos juzgados y casi un centenar de imputados que suman más de 1.800 años de posibles penas de prisión".

"Las cloacas, el expresidente Zapatero, el hermano, la mujer, 11 ministerios bajo sospecha, las mordidas, las joyas, las amigas... Todo es una basura que ha ensuciado la vida pública de una forma completamente insostenible", ha denunciado.

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"ES EL RESPONSABLE POLÍTICO DE LA CORRUPCIÓN"

El jefe de la oposición ha señalado que ante una sentencia judicial como la de hoy "no cabe esconderse, no cabe esperar y no cabe maniobrar" porque "hay responsabilidades políticas". "Y esas responsabilidades políticas tienen nombre y apellidos: Pedro Sánchez Pérez Castejón porque José Luis Ábalos no llegó solo, no se nombró solo y no se dio poder a sí mismo. Lo hizo Pedro Sánchez", ha enfatizado.

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Feijóó ha insistido en que ahora es el presidente el que "debe irse" tras su exministro. "Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez", ha dicho, para añadir que "es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio" y no era "una inventada", "un bulo" o "una persecución" como dijeron.

El líder del PP ha preguntado a Sánchez a qué espera para dimitir: "¿A que haya tres sentencias?, ¿a que haya cinco?, ¿a que haya diez?, ¿a que muchos más acaben en la cárcel?, ¿a que uno de los casos termine archivado para utilizarlo como coartada que invalide a todos los demás?".

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A su entender, es "indecente" que siga un minuto más en la presidencia del Gobierno. Es más, ha dicho que es "insostenible" para sus socios, pero "sobre todo es insoportable para los españoles porque ningún ciudadano votó para esto". "Esto es el fin de la escapada", ha proclamado.

"EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO ES UNA VERGÜENZA"

Feijóo ha puesto como ejemplo al primer ministro del Reino Unido que, sin estar condenado por corrupción, con mayoría absoluta y con presupuestos aprobados, ha expresado su voluntad de dimitir por haber perdido unas elecciones regionales. "Ningún líder de una democracia europea se atrinchera en el poder en una situación remotamente parecida a la de Sánchez", ha enfatizado.

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Por eso, ha resaltado que Sánchez "no puede seguir representando" a los españoles, ni dentro ni fuera de España. "El presidente del Gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles", ha aseverado, para añadir que en los foros internacionales "no es razonable tener un presidente rodeado de corrupción y bajo sospecha y ya con dos sentencias firmes del Tribunal Supremo", en alusión a la del fiscal general del Estado y al 'caso mascarillas'.

¿UNA MOCIÓN DE CENSURA?

Al ser preguntado si esta sentencia del 'caso mascarillas' es suficiente para que el PP presente una moción de censura, Feijóo ha dicho que "al final se acredita" que el PP tenía razón y que "las precipitaciones no son buenas".

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Así, ha dicho que si hubieran presentado una moción de censura en los últimos meses el presidente del Gobierno habría quedado "revalidado por la Cámara". "No voy a cometer ese error. No voy a cometer eso. Al señor Sánchez no le va a limpiar ninguna votación de ninguna cámara. Está manchado de corrupción, su gobierno, su partido y su entorno personal", ha proclamado.

Eso sí, ha dicho que si la misma Cámara que le nombró, le retira el apoyo, conllevaría a que "un demócrata con un mínimo de principios" convocase elecciones inmediatamente. "La insumisión del presidente de gobierno no debería ser una opción", ha dicho.

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El presidente del PP ha destacado que esta semana el Grupo Popular ha lleva al Pleno del Senado una moción pidiendo elecciones y otra al Pleno del Congreso instando a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza.

A su entender, ahí los socios "podrán retratarse" y "los españoles podrán saber si realmente los socios son cómplices necesarios de esta situación o por el contrario alguno" de ellos "empieza a ver que esta situación no tiene vuelta atrás". "Ese es el momento de acreditar cuál es la postura de los socios. Ese es el momento de que los socios se saquen la careta", ha abundado.

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