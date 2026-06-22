Mayoría de comunidades avalan informe sobre el lobo con rechazo del ministerio y Cataluña

Madrid, 22 jun (EFE).- La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado este lunes la propuesta respaldada por la mayoría de comunidades autónomas sobre el informe sexenal del lobo, que avala su caza, con los votos en contra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y de Cataluña.

El documento defendido por las comunidades autónomas con presencia estable de la especie, que España debe remitir a la Comisión Europea, concluye que la población del lobo en España se encuentra en un estado de conservación favorable, según han informado varios gobiernos autonómicos.

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La propuesta ha sido respaldada por la práctica totalidad de las comunidades autónomas, salvo el País Vasco, Castilla-la Mancha y Cataluña -que ha votado en contra-, mientras que el ministerio también ha opuesto. EFE