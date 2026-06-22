Luis García renuncia a seguir como entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas

Las Palmas de Gran Canaria, 22 jun (EFE).- La UD Las Palmas ha comunicado este lunes de forma oficial la renuncia del entrenador del equipo, Luis García Fernández, a continuar en el cargo la próxima temporada en Segunda División, a pesar de que tenía una oferta de renovación de la entidad isleña desde el pasado mes de marzo.

Durante su estancia al frente del primer equipo, el técnico ovetense lideró un proyecto deportivo que mantuvo al conjunto grancanario entre los equipos más competitivos de LaLiga Hypermotion, aunque finalmente no logró el objetivo del ascenso a Primera División.

PUBLICIDAD

La UD Las Palmas completó una destacada fase regular con 73 puntos, tras obtener veinte victorias y trece empates por nueve derrotas, resultados que permitieron al equipo grancanario disputar el 'play-off' de ascenso a Primera División, en el que cayó en semifinales frente al Málaga CF, ascendido finalmente a LaLiga EA Sports.

"La UD Las Palmas agradece a Luis García su profesionalidad, compromiso y dedicación durante el tiempo que ha formado parte de la entidad, así como el trabajo desarrollado junto a su cuerpo técnico, y le desea la mayor de las suertes en sus futuros retos profesionales y personales", concluye el comunicado del club. EFE

PUBLICIDAD

rg/jmr/jpd