Luis García, nuevo entrenador del Mallorca

Palma, 22 jun (EFE).- El Mallorca ha anunciado este lunes la incorporación de Luis García como entrenador del primer equipo para la próxima temporada, con contraro hasta junio de 2027 y opción a otro año adicional.

El técnico asturiano viene de entrenar en LaLiga Hypermotion a la UD Las Palmas, equipo con el que llegó hasta las semifinales de las eliminatorias por el ascenso a LaLiga EA Sports.

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Anteriormente, el entrenador estuvo en banquillos como los de la selección de Catar o del Espanyol, club al que comandó tanto en la primera como en la segunda categoría del fútbol español.

García, por otra parte, tiene pasado en Mallorca como jugador, puesto que vistió la elástica bermellona en la temporada 2004/05, y también pasó por equipos como Espanyol, Zaragoza, Tigres UANL mexicano y KAS Eupen belga.

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García será el sustituto de Martín Demichelis, quien había renovado con la entidad insular hace poco más de tres semanas pero se ha marchado al RB Leipzig alemán tras el pago de su cláusula de rescisión. EFE

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