Espana agencias

Luis García, nuevo entrenador del Mallorca

Guardar
Google icon

Palma, 22 jun (EFE).- El Mallorca ha anunciado este lunes la incorporación de Luis García como entrenador del primer equipo para la próxima temporada, con contraro hasta junio de 2027 y opción a otro año adicional.

El técnico asturiano viene de entrenar en LaLiga Hypermotion a la UD Las Palmas, equipo con el que llegó hasta las semifinales de las eliminatorias por el ascenso a LaLiga EA Sports.

PUBLICIDAD

Anteriormente, el entrenador estuvo en banquillos como los de la selección de Catar o del Espanyol, club al que comandó tanto en la primera como en la segunda categoría del fútbol español.

García, por otra parte, tiene pasado en Mallorca como jugador, puesto que vistió la elástica bermellona en la temporada 2004/05, y también pasó por equipos como Espanyol, Zaragoza, Tigres UANL mexicano y KAS Eupen belga.

PUBLICIDAD

García será el sustituto de Martín Demichelis, quien había renovado con la entidad insular hace poco más de tres semanas pero se ha marchado al RB Leipzig alemán tras el pago de su cláusula de rescisión. EFE

dcj/cri/sab

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Muere a los 75 años el exfiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo

Infobae

Neymar está a un nivel "muy alto" y tiene "muchas ganas", avisa Martinelli

Infobae

Munar encaja en Eastbourne su tercera derrota seguida en primera ronda

Infobae

Tres heridos en un atropello múltiple en la terraza de un bar de Frigiliana Málaga)

Infobae

Inglaterra se prepara para un encuentro en el que Kane buscará hacer historia

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

En qué consisten los trabajos a la comunidad que evitarán la cárcel a Aldama por el caso mascarillas: “El Tribunal Supremo le ha hecho un traje a medida”

En qué consisten los trabajos a la comunidad que evitarán la cárcel a Aldama por el caso mascarillas: “El Tribunal Supremo le ha hecho un traje a medida”

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

Claves para entender la caída de Keir Starmer y el ascenso de Andy Burnham: el “rey del Norte” quiere ser líder del laborismo y bajar el precio de la cerveza en los pubs

Óscar Puente carga contra la suspensión de pena de Aldama por colaborar con la Justicia en el ‘caso mascarillas’: “¿Lo veis, niños? Si cometéis delitos pero luego os portáis bien..."

ECONOMÍA

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se ha triplicado en 20 años y costará casi 18.000 millones a la Seguridad Social hasta 2030

Banco Santander recupera el trono del Ibex 35 ocho años después y desplaza a Inditex como la empresa más valiosa de la bolsa española

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

DEPORTES

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Noruega y el partido ante una Senegal marcada por el caos: de los impagos de primas y una alimentación deficiente a un seleccionador sin contrato

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo