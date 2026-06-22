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Los banderilleros Fernando Sánchez y Andrés Revuelta cogidos en Alicante

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Alicante, 22 jun (EFE).- Los banderilleros de la cuadrilla de Tomás Rufo, Fernando Sánchez y Andrés Revuelta, fueron cogidos por el sexto toro de la cuarta de abono de Feria de Hogueras de Alicante.

Ambos percances ocurrieron durante el tercio de banderillas. Fernando Sánchez fue cogido en el segundo par, cuando el toro Cantaor recortó su viaje y se anticipó al torero de plata toledano, que no pudo ganarle la acción y fue cogido y volteado por el bajo vientre.

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La cogida, muy similar a la que sufrió el pasado 23 de mayo en Bocairent, le ha hecho resentirse de ese mismo percance. Así, las primeras informaciones desde la enfermería de la plaza de toros de Alicante señalaban que a Fernando Sánchez se le ha abierto la herida que dejó la cornada anterior de Bocairent.

El madrileño Andrés Revuelta ha sido apretado contra las tablas a la salida del par siguiente por el toro Cantaor cuando intentaba saltar al callejón. Revuelta presenta contusión en menisco y posible esguince de rodilla y de tobillo. EFE

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av/plv

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