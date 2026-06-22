Espana agencias

Suspendido el Francia-Irak por tormenta eléctrica en Filadelfia

Guardar
Google icon

Filadelfia (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El inicio del segundo tiempo del partido entre Francia e Irak del Grupo I fue suspendido este lunes debido a una tormenta eléctrica en Filadelfia (Estados Unidos).

Justo al finalizar la primera mitad, la megafonía del estadio instruyó a los hinchas a "abandonar el área de asientos al aire libre y buscar refugio dentro del recinto".

PUBLICIDAD

Por protocolos de seguridad, una vez activado el aviso el partido debe pausarse al menos por 30 minutos.

Al descanso, Francia aventaja a Irak por 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé en el minuto 14.

Este es el primer partido que ha tenido que ser suspendido en esta Copa del Mundo a causa de la climatología, un tema que ha preocupado mucho debido a que gran parte de Estados Unidos es propensa a tormentas eléctricas en esta época del año.

PUBLICIDAD

El Servicio Meteorológico de Estados Unidos (NWS, en inglés) había activado un aviso de tornado para la zona de Filadelfia poco antes de la suspensión. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Martes, 23 de junio

Infobae

Ancelotti 'mima' a Vinícius en el entrenamiento de Brasil; Alisson, ausente

Infobae

Los banderilleros Fernando Sánchez y Andrés Revuelta cogidos en Alicante

Infobae

Mbappé alcanza a Ronaldo con 15 goles en la lista histórica de todos los mundiales

Infobae

Julián Alvarez: “Lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño”

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Aldama amenaza a Pedro Sánchez con “ir a la cárcel” y se pone como ejemplo de colaboración con la Justicia

Aldama amenaza a Pedro Sánchez con “ir a la cárcel” y se pone como ejemplo de colaboración con la Justicia

En qué consisten los trabajos a la comunidad que evitarán la cárcel a Aldama por el caso mascarillas: “El Tribunal Supremo le ha hecho un traje a medida”

Por qué el expediente abierto al juez Peinado tiene pocas opciones de acabar en sanción: “Siempre puede decir que fue un defecto de redacción”

Del “no podemos normalizar la corrupción” a una condena de 24 años de cárcel: así defendió Ábalos que una sentencia obligaba a asumir responsabilidades políticas

Claves para entender la caída de Keir Starmer y el ascenso de Andy Burnham: el “rey del Norte” quiere ser líder del laborismo y bajar el precio de la cerveza en los pubs

ECONOMÍA

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

Cómo combatir el calor y ahorrar en la factura de la luz en verano: “El ventilador mueve aire, pero el aire acondicionado baja la temperatura”

El subsidio de desempleo para mayores de 52 años se ha triplicado en 20 años y costará casi 18.000 millones a la Seguridad Social hasta 2030

Banco Santander recupera el trono del Ibex 35 ocho años después y desplaza a Inditex como la empresa más valiosa de la bolsa española

Quién vive mejor al jubilarse: un español con pensión pública o un francés con un sistema mixto y un pilar complementario de puntos

El BCE señala que “hay una relación clara” entre invertir en renovables y el crecimiento económico, y pone de ejemplo a España y Portugal

DEPORTES

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Cabo Verde, ‘el rival más débil’ con el que no han podido España ni Uruguay y que aspira ahora a ser el rival de Argentina en el Mundial

Qué partido del Mundial se retransmite hoy lunes 22 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Noruega y el partido ante una Senegal marcada por el caos: de los impagos de primas y una alimentación deficiente a un seleccionador sin contrato

Un tercio son catalanes, hay dos del mismo pueblo y más franceses que de las Castillas o Asturias: el curioso mapa de la Selección española en el Mundial

La dupla Lamine Yamal-Pedro Porro funciona: la relación entre los dos jugadores de la selección española dentro y fuera del campo