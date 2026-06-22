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Ancelotti 'mima' a Vinícius en el entrenamiento de Brasil; Alisson, ausente

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(Actualiza la situación de Alisson en el entrenamiento)

Morristown (EE.UU.), 22 jun (EFE).- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, conversó largo y tendido este lunes con Vinícius Júnior en la sesión de entrenamiento de la selección brasileña, en el Columbia Park de Morristown (Nueva Jersey, Estados Unidos), de la que se ausentó el portero Alisson.

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El técnico italiano apoyó la mano en el hombro de su antiguo pupilo en el Real Madrid y le habló al oído, según presenció EFE. El 7 de la 'Seleção' gesticuló bastante al responder, mientras el preparador de Reggiolo le esbozaba una sonrisa.

Vinícius Júnior está siendo el gran protagonista de la Canarinha en este arranque del Mundial 2026, con dos goles y una asistencia en los dos primeros partidos ante Marruecos (1-1) y Haití (3-0).

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Fue el autor del tanto del empate frente los Leones del Atlas en Nueva Jersey y contra el combinado caribeño provocó el primer gol, regaló el segundo a Matheus Cunha y marcó el tercero.

En el entrenamiento de este lunes, 'Carletto' tuvo una atención especial con la estrella brasileña, que ha prometido mostrar una versión todavía mejor el miércoles en el último partido del grupo C contra Escocia, en Miami.

Después de una temporada en blanco con el Real Madrid, 'Vini' ha asegurado que llega a esta Copa del Mundo en su mejor momento "físico y mental" y afirma que su objetivo es devolver a Brasil "a lo más alto", después de una sequía de 24 años sin un título mundial.

Por su parte, Alisson, el portero titular de la Canarinha, no entrenó este lunes con el resto de sus compañeros y se ejercitó en el gimnasio para controlar el esfuerzo físico.

La pentacampeona del mundo lidera el grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, que en la última fecha se medirá a una Haití ya eliminada. EFE

(foto)(video)

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