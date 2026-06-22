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Fluminense anuncia un nuevo regreso del veterano mundialista Thiago Silva

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Río de Janeiro, 22 jun (EFE).- El club brasileño Fluminense anunció este lunes un nuevo regreso del veterano zaguero Thiago Silva, uno de los mayores ídolos del conjunto carioca y que, a sus 41 años, vestirá por cuarta vez la camisa del equipo de Río de Janeiro antes de jubilarse a finales de 2026.

"Algunas historias nunca van a tener final. El 'monstruo' Thiago Silva está de regreso al Fluminense", anunció el conjunto tricolor en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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Thiago Silva, que disputó cuatro mundiales como titular indiscutible de la selección brasileña (2010, 2014, 2018 y 2022), vuelve al equipo en el que se inició como profesional y que abandonó en diciembre pasado, cuando fichó por el Oporto portugués alegando que no aguantaba seguir viviendo distante de su familia.

El zaguero se formó como profesional en el Fluminense en 1998 antes de iniciar una exitosa carrera internacional en clubes europeos como Juventud italiano, Oporto y Dínamo de Moscú.

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En 2006 regresó al conjunto de Río de Janeiro, pero dos años después retomó su carrera internacional, aún con más éxito, en clubes como Milán, París Saint Germain y Chelsea.

En 2024 volvió nuevamente la Fluminense, pero en diciembre de 2025 rescindió su contrato. La dirección del conjunto carioca aprovechó que Oporto no le renovó el contrato que vence en junio para repatriarlo nuevamente.

En total, en sus tres etapas anteriores, Thiago Silva disputó 212 partidos con el Fluminense, en los que anotó 19 goles. Su único título con el conjunto al que jura amor eterno, sin embargo, fue el de la Copa do Brasil de 2007.

El nuevo contrato prevé que actuará por el Fluminense hasta diciembre de 2026, cuando probablemente anunciará su despedida de las canchas.

Según el Fluminense, Thiago Silva debe ponerse a las órdenes del técnico argentino Luis Zubeldía la próxima semana para iniciar los entrenamientos, pero solo podrá ser regularizado como refuerzo el 20 de julio, cuando se abre una nueva ventaja de transferencias. EFE

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