Hoy será noticia. Martes, 23 de junio

GOBIERNO LEGISLATURA

La condena a Ábalos aviva la exigencia de PP y Vox de elecciones anticipadas

Madrid (EFE).- La condena al exministro José Luis Ábalos en el caso mascarillas aviva la exigencia desde el PP y Vox de elecciones anticipadas o dimisión dirigidas al presidente Pedro Sánchez en la víspera de su comparecencia parlamentaria en el Congreso por los casos de corrupción.

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Todo ello en un momento en el que el juez del caso Leire comienza los interrogatorios a los dos primeros testigos de una ronda de comparecencias que se extenderá hasta mediados de julio.

CASO LEIRE

Pedraz comienza este martes con la veintena de interrogatorios señalados en el caso Leire

Madrid (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz comienza esta semana con la veintena de interrogatorios que ha señalado en el caso Leire, la mayor parte de testigos, entre los que destaca la presidenta del PSOE Cristina Narbona, que está citada para el 10 de julio.

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El general al mando de la Jefatura de la Guardia Civil y el comandante en funciones de secretario del DAO de la Guardia Civil, Juan Manuel Barco Mostazo, abrirán hoy, martes, esta ronda de comparecencias.

PARTIDOS PSOE

Page y Felipe González protagonizan un encuentro-diálogo en Toledo este martes

Toledo (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y el expresidente del Gobierno Felipe González protagonizan este martes un encuentro-diálogo en Toledo con motivo del 50 aniversario de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto).

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El encuentro lleva por título 'España, su presente y su futuro' y será el primero de una serie de jornadas de interés empresarial, político, científico y divulgativo que Fedeto va a llevar a cabo a lo largo de los próximos 18 meses.

PARTIDOS VOX

Vox lleva la 'prioridad nacional' al último pleno ordinario del Congreso

Madrid (EFE).- Vox defiende este martes, en el último pleno ordinario en este periodo sesiones del Congreso, una proposición no de ley para reivindicar la 'prioridad nacional' y exigir "un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio" para acceder a ayudas o a una vivienda pública.

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Es uno de los puntos más controvertidos de los acuerdos suscritos con el PP para conformar gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y llega al pleno con las negociaciones en Andalucía en marcha.

VÍCTIMAS TERRORISMO

El Senado celebra este martes un acto sobre víctimas del terrorismo con presencia de Aznar

Madrid (EFE).- El Senado celebrará este martes una Jornada de Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo que incluirá una mesa redonda con especialistas en la lucha antiterrorista y también los testimonios de dos expresidentes del Gobierno, José María Aznar, presencialmente, y Felipe González, mediante un vídeo.

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En el posterior coloquio participarán el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos; el comisario principal de la Policía Nacional y exjefe superior de Navarra, José María Borja Moreno; el catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, José Manuel Azcona Pastor; y la doctora en Derecho y experta en política penitenciaria Carmen Ladrón de Guevara.

BANCO ESPAÑA

El gobernador del Banco de España presenta el informe anual de 2025

Madrid (EFE).- El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, comparece este martes ante la Comisión de Economía del Congreso para presentar el informe anual de 2025.

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Informe centrado en la coyuntura económica y en el mercado de la vivienda para el que calcula un déficit de oferta de 750.000 unidades.

EDUCACIÓN FINANCIERA

Expertos analizan por qué los chicos creen saber más que las chicas sobre economía familiar

Madrid (EFE).- Los cursos de educación financiera en los colegios ayudan a que los adolescentes gestionen mejor sus ahorros y sepan más sobre la economía familiar y aunque en España no existe una brecha de género en el nivel de conocimiento, los chicos creen saber más que las chicas.

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Expertos en Educación y economistas analizan el por qué.

GOBIERNO ANDALUCÍA

El presidente del Parlamento andaluz cita este martes a PP, PSOE y Vox para la investidura

Sevilla (EFE).- El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, ha citado a los primeros tres grupos parlamentarios para la ronda de consultas de la que tiene que salir el nombre de quien se someta a la sesión de investidura y el primero en acudir será el PP.

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El grupo popular está convocado a las 10:00 horas de este martes y será el presidente de la Junta en funciones y presidente regional del partido, Juanma Moreno, quien acuda al encuentro, como ha confirmado él en un acto en Jerez de la Frontera (Cádiz) este lunes.

MUSEO REINA SOFÍA

El Reina Sofía presenta la reapertura del Palacio de Velázquez del parque del Retiro

Madrid (EFE).- El Museo Reina Sofía presenta este martes la reapertura del Palacio de Velázquez del parque del Retiro tras su rehabilitación.

Reapertura que celebra con la inauguración de la exposición del artista Fernando Sánchez Castillo 'La perla peregrina'.

YACIMIENTOS ATAPUERCA

Comienza la campaña de excavaciones en los yacimientos de Atapuerca (Burgos)

Ibeas de Juarros (Burgos) (EFE).- Comienza la campaña de excavaciones en los yacimientos de la sierra de Atapuerca (Burgos), en la que participarán unos 300 investigadores hasta el 25 de julio.

Yacimientos en los que se esperan importantes hallazgos sobre todo en Gran Dolina, donde la excavación ha llegado al nivel TD6 en el que ya se registraron fósiles de Homo antecessor.

EL TIEMPO

El calor extremo sigue en toda España, con aviso rojo en Andalucía, Cantabria y País Vasco

Madrid (EFE).- Este martes será el día más álgido de la actual ola de calor en España, con temperaturas muy altas en prácticamente todo el territorio y valores que han obligado a la Aemet a activar el aviso rojo para Andalucía, Cantabria y País Vasco, el naranja en otras diez comunidades autónomas y el amarillo en tres.

Ante esta situación de calor extremo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado el aviso especial que publicó el domingo y alerta de ascensos notables de temperaturas en los litorales del Cantábrico occidental. Además, habrá calima en toda la península.

EFE

plv