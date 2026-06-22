La oferta de hipotecas verdes baja mientras sube el interés medio, según estudio de Asufin

Madrid, 22 jun (EFE).- El mercado de hipotecas verdes en España retrocede, al bajar la oferta y subir los tipos, pues los productos se han reducido de 19 a 15, y los tipos, que el año pasado eran de media del 3,78 % y ahora del 4,07 %, han aumentado, según la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin).

Las hipotecas verdes en modalidad fija se mantienen en cuatro y en variable en nueve, pero en hipotecas mixtas sólo quedan dos frente a seis el año pasado, según el VII Barómetro sobre Finanzas Verdes que ha difundido este lunes Asufin.

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La mayor subida de tipos se da en las hipotecas variables, que pasan del 3,97 al 4,40 %; mientras que las de los fijos han pasado del 4,05 al 4,29 %.

El diferencial de las hipotecas verdes con la media del Banco de España se ha ampliado y es de un 1,32 %, frente al 1,15 % del año anterior.

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Sólo seis entidades incluyen hipoteca verde en su oferta de productos: Abanca, Bankinter, CaixaBank, Cajamar, Banco Mediolanum y Triodos Bank; mientras que BBVA, Sabadell y Banco Santander no informan en su canal 'online', aunque mantienen en sus webs artículos sobre su existencia e importancia.

Las hipotecas verdes mixtas, cuya oferta en el mercado se ha reducido de seis a dos, siguen siendo las más económicas, con una TAE media del 3,53 %, aunque también suben porque el año pasado estaban de media en el 3,33 %.

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En general, el precio de las hipotecas verdes, en línea con el repunte del euríbor, ha subido en 2026 frente al descenso del año anterior.

El interés medio ha pasado del 3,78 al 4,07 %, si bien el mayor incremento se ha dado en las variables, cuyo interés medio era del 3,97 % y ahora es del 4,44 %; seguidas de las fijas, que han pasado del 4,05 al 4,29 %, y las mixtas, que han subido sólo del 3,33 al 3,53 %, pese a la fuerte reducción de la oferta que ha habido.

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Otros datos del barómetro indican que un 44 % de los encuestados para su elaboración reclama más promociones y descuentos para comprar vehículos eléctricos, un 3 % más que hace un año, frente a un 32,10 % (el mismo porcentaje que en 2025) que prefiere que las rebajas vengan a través de menos impuestos a la compra.

La oferta de préstamos verdes para comprar vehículos eléctricos ha aumentado ligeramente y ha pasado de haber diez productos en el mercado a once.

El interés medio de estos préstamos verdes ha aumentado, al pasar la TAE del 6,64 % de media al 6,81 %, si bien estos créditos siguen siendo una de las modalidades de financiación al consumo más competitivas, por debajo de la media de préstamos a más de cinco años del Banco de España, indica Asufin.

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Además, el barómetro dedica un capítulo a la inversión, en el que se señala que el criterio de sostenibilidad sigue siendo mayoritario entre los inversores y más de 3 de cada 4 consultados para el estudio (el 75,40 %) lo consideran un criterio importante a la hora de elegir sus inversiones. EFE