Cae una red dedicada al tráfico de vehículos robados y drogas a Europa, con 19 detenidos

Alicante, 22 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a diecinueve personas como supuestas integrantes de una organización criminal dedicada a la tráfico ilegal tanto de vehículos que robaban mediante un sofisticado sistema de clonado de llaves inteligentes como de sustancias estupefacientes a diferentes a países europeos, en una operación desarrollada en la provincia de Alicante.

Según ha informado este lunes el instituto armado en un comunicado, se han intervenido diecisiete vehículos sustraídos y otros 21 empleados para la actividad ilícita. A la red le constan robos de turismos de media y alta gama tanto dentro como fuera de España.

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También han sido aprehendidas una gran cantidad de placas de matrícula pertenecientes a Alemania, Austria, Holanda, Polonia, Suecia y Ucrania, utilizadas para falsificar las de los coches que robaban.

Además, los agentes han desmantelado en una nave industrial, empleada como base operativa, un laboratorio clandestino donde la banda preparaba las sustancias estupefacientes que también 'exportaba'.

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El material incautado confirma que se trata de un grupo criminal altamente especializado que guardaba escrupulosas medidas de seguridad para no ser descubierto y que se apoyaba en un potente despliegue operativo para asegurar el éxito del tráfico de los vehículos y de la droga.

Entre los efectos incautados destacan los sistemas de clonado de las llaves inteligentes y las herramientas empleadas para modificar los bastidores y las placas de matrícula.

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Durante el proceso de 'maquillado' de los coches usado para dar apariencia de legalidad y poder trasladarlos para su venta en el extranjero sin ser descubiertos, los autores llegaban a cortar para sustituir piezas de carrocería, eliminando el bastidor original que luego troquelaban de cero, según la nota de prensa de la Guardia Civil.

Destacan un sistema de diagnóstico a bordo (OBD) y el propio sistema de videovigilancia por cámara instalado en la nave industrial registrada por la Guardia Civil en Bigastro y empleada por la banda como centro de operaciones, donde ocultaban una veintena de vehículos de alta gama empleados en la actividad criminal y en la que ha sido desmantelado un laboratorio clandestino de estupefacientes.

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A los detenidos, de entre 31 y 63 años, se les imputan los delitos de robo de vehículos mediante dispositivos tecnológicos, pertenencia a organización criminal, falsificación de documentos, falsificación de moneda, tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

En el operativo se realizaron dieciséis registros en Algorfa, Bigastro, Guardamar, Mutxamel, Orihuela, San Juan, San Miguel de Salinas y Torrevieja, en la provincia de Alicante, y en Mar de Cristal, en Cartagena, en la Región de Murcia.

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Igualmente, se han incautado 40.000 euros en efectivo, 350 euros falsificados, diversas cantidades de marihuana, cocaína, heroína y hachís, y elementos para el análisis de pureza, pesaje y envasado de estupefacientes. EFE

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