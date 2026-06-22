Espana agencias

Cuatro detenidos por importar por Santander camiones para desguazarlos en Zaragoza

Guardar
Google icon

Zaragoza, 22 jun (EFE).- La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas e investiga a otras siete por su presunta participación en una trama asentada en Zaragoza que introducía por el puerto de Santander cabezas tractoras procedentes del Reino Unido para desguazarlas y vender sus piezas sin declararlas como residuos ni contar con las autorizaciones exigidas.

La Guardia Civil, en la denominada operación Moslep, ha puesto al descubierto esta trama y se han posibilitado cuatro detenciones en Zaragoza y siete investigados, seis en la capital aragonesa y otro en Burgos, por la presunta comisión de delitos de contrabando, contra la hacienda pública, los recursos naturales y medioambiente y pertenencia a organización criminal.

PUBLICIDAD

Los detenidos, además, de carecer de autorizaciones administrativas para estas actividades, omitían el cumplimiento preceptivo de tratamiento de los residuos, informa la Guardia Civil.

Dentro de la organización, los ahora detenidos e investigados tenían diferentes misiones relacionadas con la logística, la mecánica y el control de las piezas de segunda mano de los camiones.

PUBLICIDAD

Se calcula que el valor de la mercancía importada asciende a 300.000 euros, sin declarar 130.000 euros en concepto de IVA.

La operación comenzó el año pasado año, cuando los especialistas Fiscales y de Fronteras de la Guardia Civil en el Puerto de Santander detectaron la llegada del Reino Unido de diferentes cabezas tractoras de camiones que tenían como destino Zaragoza, donde a pesar de no declararse la actividad, eran desguazados.

En esas pesquisas pudieron averiguar que el destino de esos vehículos, 65 en total, era su desguace, circunstancia que no se estaba declarando a su llegada a España.

A partir de este momento intervino el Seprona de Cantabria, que comprobó que la empresa no tenía autorización administrativa para trasladar vehículos que posteriormente eran desguazados para la venta en piezas de segunda mano, y que lo hacían en una nave en el término municipal de La Muela (Zaragoza), que igualmente carecía de licencia y autorización para este tipo de trabajos.

Con la información obtenida, el pasado mes de mayo se registraron una vivienda en Zaragoza y dos naves en el término municipal de La Muela, en la que también intervinieron inspectores de trabajo del Gobierno de Aragón.

En la vivienda los agentes intervinieron 12.000 euros en metálico, procedentes supuestamente de la actividad ilegal investigada, y en las naves se hallaron multitud de piezas de camiones preparadas ya para su venta.

La operación contó con el apoyo del Servicio Cinológico de la Guardia Civil de Cantabria, con un perro especialista en detección de dinero, y de componentes de las Comandancias de Zaragoza y Burgos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hallan a una menor fugada de un centro tutelado en una operación antidroga en La Rioja

Infobae

Medidas excepcionales para evitar incendios en una noche de San Juan bajo la ola de calor

Infobae

Los deshaucios por alquiler e hipoteca caen el 45 % en el primer trimestre, según el CGPJ

Infobae

Estabilizado el incendio de A Mezquita (Ourense) y sigue activo el de A Capela (A Coruña)

Infobae

El juez Peinado cita este miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte

El juez Peinado cita este miércoles a Begoña Gómez para que entregue el pasaporte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

EL CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

EL CGPJ expedienta al juez Peinado por atacar a la policía para justificar la retirada del pasaporte a Begoña Gómez

El juez Peinado cita a Begoña Gómez el miércoles por la tarde para que entregue el pasaporte

Los medios internacionales hablan de Begoña Gómez, “la primera dama sin pasaporte”, pero también del juez Peinado: “Ha estallado como una bomba en España”

Quién es Jordi Aragonès, el primo ultra de Pere Aragonès que se presenta a la alcaldía de Barcelona por Aliança Catalana

La Audiencia Nacional autoriza al ‘capo de la Gürtel’ que coordine la venta de 44 de sus bienes en lugar de sacarlos a subasta pública: “Es poner al zorro a cuidar el gallinero”

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Vivir solo será lo más común en España en 2041, pero pagar una renta ya exige casi dos sueldos: para alquilar un estudio necesitas 34.000 euros netos al año

Los españoles “malgastan” la paga extra: saldar deudas, crear un colchón de emergencia o invertir, las claves para aprovecharla mejor

Kiko Rodríguez, propietario de un restaurante a pie de playa en la Costa del Sol: “El mayor reclamo del negocio es el espeto”

¿Vuelve el fantasma de los desahucios? Los procesos de embargo sobre vivienda habitual se disparan un 38% tras el boom hipotecario

DEPORTES

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

En esta posición quedaron Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos de la Fórmula 1

Las mejores jugadas de Irán-Bélgica en el Mundial 2026 en este video resumen: los porteros definen el 0-0 y los ‘Diablos Rojos’ vuelven a pinchar

Lamine Yamal pone sobre aviso a Uruguay tras la goleada de España a Arabia Saudí: “Ahora vamos a por ellos”

El espejismo de las estadísticas: por qué España empató contra Cabo Verde y goleó a Arabia Saudí con números casi idénticos

Mikel Oyarzabal y sus 30 minutos dorados que recuperaron a España