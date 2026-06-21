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Sexto ascenso del Málaga CF, segundo a domicilio en la era de las fases de promoción

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Málaga, 21 jun (EFE).- El Málaga CF logró en Almería el sexto ascenso desde su refundación en 1994, cuando nació con su nombre actual tras la desaparición del CD Málaga, el tercero a Primera y el segundo consecutivo que logra tras superar dos eliminatorias de las fases de promoción culminadas fuera de casa.

El equipo malagueño regresó a Primera División tras su triunfo en Almería por 1-2, lo que significó su tercer ascenso a la máxima categoría desde 1994.

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El último salto a la elite fue en 2008, cuando quedó campeón de Segunda y confirmó la gloria en La Rosaleda, en la última jornada, ganando por 2-1 al Tenerife con un doblete de Antonio Hidalgo, actual entrenador del Deportivo de la Coruña.

A finales de la década de los noventa, en la campaña 1998-1999, el Málaga de Joaquín Peiró en el banquillo y con Catanha como referencia ofensiva alcanzó la élite ganando en casa 3-2 al Albacete y celebrando el campeonato de liga de Segunda.

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El primero fue en la 1994-1995, primera campaña bajo la denominación actual, cuando subió de Tercera a Segunda B, y en la 1997-1998 sucedió una carambola de resultados que, junto a un 4-1 en casa con triplete de Pablo Guede, le colocó en Segunda de manera épica.

El más reciente había sido hace dos años en Primera RFEF, el milagroso 2-2 en Tarragona en la vuelta de la final ante el Nàstic, cuando perdían por dos goles a falta de diez minutos y Antoñito Cordero certificó la alegría en el último minuto de la prórroga.

Aquel de Tarragona, sumado al de este sábado en tierras almerienses, suponen el segundo salto en formato de doble eliminatoria semifinal y final a doble partido que el Málaga culmina lejos de su estadio, con el factor cancha en contra. EFE

afl/agr/cmm

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