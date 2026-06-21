Sexto ascenso del Málaga CF, segundo a domicilio en la era de las fases de promoción

Málaga, 21 jun (EFE).- El Málaga CF logró en Almería el sexto ascenso desde su refundación en 1994, cuando nació con su nombre actual tras la desaparición del CD Málaga, el tercero a Primera y el segundo consecutivo que logra tras superar dos eliminatorias de las fases de promoción culminadas fuera de casa.

El equipo malagueño regresó a Primera División tras su triunfo en Almería por 1-2, lo que significó su tercer ascenso a la máxima categoría desde 1994.

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El último salto a la elite fue en 2008, cuando quedó campeón de Segunda y confirmó la gloria en La Rosaleda, en la última jornada, ganando por 2-1 al Tenerife con un doblete de Antonio Hidalgo, actual entrenador del Deportivo de la Coruña.

A finales de la década de los noventa, en la campaña 1998-1999, el Málaga de Joaquín Peiró en el banquillo y con Catanha como referencia ofensiva alcanzó la élite ganando en casa 3-2 al Albacete y celebrando el campeonato de liga de Segunda.

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El primero fue en la 1994-1995, primera campaña bajo la denominación actual, cuando subió de Tercera a Segunda B, y en la 1997-1998 sucedió una carambola de resultados que, junto a un 4-1 en casa con triplete de Pablo Guede, le colocó en Segunda de manera épica.

El más reciente había sido hace dos años en Primera RFEF, el milagroso 2-2 en Tarragona en la vuelta de la final ante el Nàstic, cuando perdían por dos goles a falta de diez minutos y Antoñito Cordero certificó la alegría en el último minuto de la prórroga.

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Aquel de Tarragona, sumado al de este sábado en tierras almerienses, suponen el segundo salto en formato de doble eliminatoria semifinal y final a doble partido que el Málaga culmina lejos de su estadio, con el factor cancha en contra. EFE

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