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Los jugadores de Irán celebran el coraje del equipo tras un reñido encuentro ante Bélgica

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Inglewood (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Los jugadores Alireza Jahanbakhsh y Saman Ghoddos manifestaron este domingo su orgullo y satisfacción por el desempeño de la selección de Irán frente a Bélgica, un encuentro que terminó consolidando la unión y el espíritu combativo de los persas.

"Empezamos muy bien el partido en la primera parte y creamos muy buenas oportunidades en la segunda", analizaron los protagonistas en la zona mixta tras el encuentro, que se saldó con un 0-0.

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Aunque queda el sinsabor de que el resultado pudo ser una victoria, el balance general es sumamente positivo entre las filas iraníes.

"Podríamos tener incluso más de lo que pudimos conseguir, pero por otro lado estamos contentos con el desempeño que tuvimos como equipo", coincidieron.

Para Jahanbakhsh, el valor de este partido fue más allá de lo deportivo y, pese a todas las circunstancias y restricciones impuestas, destacó que la cohesión del grupo fue lo que los llevó a un buen desempeño contra los europeos.

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"Hemos demostrado unión y ojalá podamos traer esa misma energía para el próximo encuentro", dijo.

Por su parte, Ghoddos admitió que el equipo "tuvo mucho coraje en estos dos partidos", y pese a que hoy esperaban imponerse, esperan "hacer un buen juego" el próximo viernes contra Egipto en Seattle.

"Si jugamos como hoy tendremos una gran oportunidad de ganar", afirmó.

Lo más importante ahora mismo "es descansar para el próximo partido y disponer de la misma energía y espíritu para el partido contra Egipto y hacer la mejor actuación para nuestra gente".

"Ellos merecen mucho, también la gente que hoy al estadio, con diferentes ideologías y maneras de pensar, diferentes culturas de diversas partes de Irán", añadió Jahanbakhsh.

"Eso es unir a la gente y, además, nos hace más fuertes. Deja el resultado en manos de Dios", sentenció. EFE

(vídeo)

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