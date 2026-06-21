García (PP): "La legislatura tiene que acabar, cuando un Gobierno tiene miedo a las urnas y al Parlamento está acabado"

La portavoz del grupo popular en el Senado, Alicia García, ha advertido de que "cuando un Gobierno tiene miedo a las urnas y miedo al Parlamento, es que ya sabe que está acabado" y ha reclamado que "esta legislatura corrupta tiene que acabar ya".

García ha ido más allá y considera que Pedro Sánchez no está capacitado para presentarse a la reelección: "Quien no aprueba ni un Presupuesto en toda la legislatura no debería ni pensar en presentarse a la reelección".

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De esta manera se ha pronunciado sobre la situación de la política nacional durante su discurso este domingo en la clausura del XIV Congreso Provincial del PP que ha elegido a la alcaldesa de Teruel y senadora, Emma Buj, como presidenta provincial de la formación política, que da el relevo a Joaquín Juste.

García ha felicitado a Buj a la que ha definido como "seria, capaz, cercana y trabajadora" y ha pedido a los asistentes al Congreso "salir con las pilas cargadas, que dentro de un año hay elecciones municipales y aquí nos jugamos muchísimo", ha avisado.

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Sobre el momento político nacional, García ha criticado la "cortina de humo" lanzada por el Ejecutivo por la que ha anunciado la presentación de unos presupuestos. Un paso, ha apuntado la popular, "para tapar el caso cloacas". A su juicio, se trata de "un engaño más para intentar ganar tiempo. Un engaño más para entretener a sus socios que piden elecciones".

Alicia García ha subrayado que "el próximo miércoles votaremos en el Senado lo que Armengol no quiso que se votara y exigiremos a Sánchez que convoque elecciones". Una ocasión ante la que considera que los socios de Pedro Sánchez "deben quitarse la careta" porque, ha contrapuesto, "o están al lado de la decencia y la democracia o están al lado de Sánchez".

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Así de tajante se ha mostrado en referencia a la iniciativa que llevará su grupo al próximo Pleno del Senado, que sí será debatida y votada, lo contrario de que ha ocurrido en el Congreso, "gracias al enésimo bloqueo, lamentan los populares, de la ama de llaves al frente del Cámara Baja, Francina Armengol".

"Primero Sánchez no quiso que votaran los españoles, porque sabe que la inmensa mayoría quiere echarle. Y esta semana, ha decidido que tampoco voten los diputados", ha repasado Alicia García durante su intervención en el Congreso Provincial del PP de Teruel.

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La popular considera que Sánchez "ya no tiene apoyo social ni parlamentario para seguir siendo presidente". Algo que, ha avanzado, "escuchará en el Congreso y lo ratificaremos en la votación en el Senado".

La líder del PP en el senado se ha metido de lleno en los casos de corrupción que acorralan al Gobierno y al PSOE y ha valorado que "durante los cinco días de retiro y luego con la carta de amor, Sánchez no meditaba, diseñaba el manual de la cloaca". Por ello, la dirigente del PP le ha exigido a Sánchez que, de una vez por todas, "asuma su responsabilidad por las Leires, los Ábalos, los Cerdán y los Zapatero. Que dimita y convoque elecciones".

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"Si Sánchez no sabía lo que hacían sus cloacas, que dimita por incompetente y si estaba detrás de ellas, que dimita por corrupto porque todo lleva al uno", ha sentenciado durante su discurso en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Teruel.

"ESPAÑA NO SERÁ LA REPÚBLICA BANANERA QUE PRETENDE EL SANCHISMO"

El continuo goteo de casos de corrupción, ha proseguido García, se plasma en el hecho de que España lidere el ranking de la corrupción de toda la Unión Europea con "quince sumarios, diecisiete delitos y casi cien imputados" que afectan al entorno del presidente y su Gobierno. "Es insostenible", ha advertido.

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Por ello, se ha negado en redondo a que España vaya a ser "la república bananera que pretende el sanchismo" y, más pronto que tarde, ha reclamado, habrá un cambio de ciclo político "con un Gobierno honrado que eche a los que vinieron a robar, que no organice complots contra los jueces, ni contra los fiscales, ni contra la Guardia Civil, ni contra la Policía Nacional".

En este punto, Alicia García ha reivindicado el trabajo de su grupo en el Senado, que se ha convertido según su punto de vista en "el principal bastión de defensa de las instituciones", con más de 40 leyes aprobadas, frente a un Congreso que no es capaz de legislar, mientras Armengol mantiene "congeladas" esas leyes.

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