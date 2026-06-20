Saliba: “Olise aún tiene muchas cosas que lograr antes de compararlo con Platini o Zidane”

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- William Saliba, defensa de la selección francesa y de Arsenal, destacó este sábado las cualidades de Michael Olise, pero advirtió de que “aún tiene muchas cosas por lograr antes de compararlo” con Zinedine Zidane o Michel Platini.

“Olise es un crack, como todo el mundo puede ver. Es un grandísimo jugador. Aún tiene muchas cosas que lograr antes de compararlo con Platini o Zidane, pero es un placer tenerlo en nuestro equipo. Es un jugador que puede hacerlo todo y desbloquear muchas situaciones. Espero que algún día esté en ese grupo, pero por ahora es un poco pronto”, dijo.

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“Tácticamente es ‘top’. Puede disparar, regatear, dar pases y siempre juega con criterio. No es alguien que intente regatear a todo el mundo por regatear. Cuando tiene que pasar, pasa; cuando tiene que regatear, regatea. Es un placer tenerlo con nosotros y verlo jugar”, añadió durante la rueda de prensa de la selección francesa en Boston.

Para él, Kylian Mbappé “sigue siendo el mismo” que cuando no era capitán.

“Ahora tiene que hablar más y tiene más responsabilidades, pero para mí es igual. Sigue siendo el mismo jugador, siempre con ganas de hacer ganar a su equipo. Solo que ahora lleva el brazalete, tiene más responsabilidades y habla más, pero para mí nada ha cambiado”, afirmó.

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También resaltó a Mike Maignan: “Es uno de los mejores porteros del mundo. Es verdad que fue un poco molesto encajar ese gol al final, pero si lo encajamos quizá también fue porque no hicimos bien nuestro trabajo en defensa. Antes del disparo quizá podríamos haberlo bloqueado. Estoy seguro de que hará una gran competición”.

Saliba empezó la concentración con algunas molestias. “Están desde hace varios meses, pero seguí adelante: estaba la Premier League y la Liga de Campeones. Llegué a la selección francesa y el cuerpo técnico me gestiona muy bien, junto con el entrenador. Es un Mundial, pasa cada cuatro años, así que hay que apretar los dientes. Hay muchos futbolistas que también juegan con molestias. La adrenalina ayuda a olvidarlas”, declaró.

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“No voy a decir qué me impide hacer, porque algunos leerán los comentarios, pero está claro que no estoy al cien por cien”, añadió después.

Para él, fue “un poco más fácil” asumir la derrota en la final de la Liga de Campeones con el Arsenal frente al París Saint Germain, “porque había que centrarse rápidamente en el Mundial, que llegaba justo después”.

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“Los tres o cuatro primeros días fueron un poco difíciles. A veces hablamos de ello (con los compañeros en la selección de Francia que juegan en el PSG), nos picamos un poco en la mesa, pero todo es en tono de broma. Ya lo he olvidado y espero que el año que viene volvamos más fuertes”, añadió.

Saliba forma la pareja en la defensa con Dayot Upamecano. “Es un gran defensa. Desde que juego a su lado, desde la Eurocopa, creo que hemos hecho un buen trabajo, aunque podemos hacerlo mejor. Funciona bien porque él es fuerte, yo también lo soy, nos entendemos bien y espero que sigamos así”, destacó.

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De Irak, su rival en la segunda jornada del Mundial, expuso que han visto “algunos vídeos, especialmente” de su encuentro ante Noruega.

“Creo que tienen un buen equipo y no va a ser fácil, aunque la gente pueda pensar que ganaremos tranquilamente. También vimos que jugaron contra España, que hicieron un buen partido”, advirtió.

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Y destacó el apoyo de la afición: “Nos hace muy felices, porque los necesitamos. No se gana una gran competición sin los aficionados. Ya son más numerosos que en Catar, así que eso nos alegra, nos da más confianza y nos empuja a intentar hacer mejores partidos”.

También habló de la polémica en torno a la duración de las pausas de hidratación: “En la primera parte contra Senegal nos vino bien, porque no estábamos muy bien y nos permitió cortar un poco el partido, pero está claro que estoy de acuerdo con algunos jugadores en que las pausas son bastante largas y cortan un poco el ritmo”. EFE

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