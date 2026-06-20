España podría superar este año los 100 millones de turistas al captar una mayor demanda

Madrid, 20 jun (EFE).- Oxford Economics considera probable que España supere este año los 100 millones de turistas internacionales, al captar una mayor demanda, procedente de viajeros que opten por alternativas a Oriente Medio, y al beneficiarse de que los europeos permanezcan más cerca de casa este verano.

Sus previsiones recogidas en un informe difundido esta semana apuntan a que España reciba este año a 12 millones de turistas adicionales, lo que supone más del doble del crecimiento de 2025 (que fue del 3,2 % con 96,8 millones) y unos 109 millones.

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Según la firma de asesoría económica, existen indicios tempranos de que el sector turístico español se beneficiará este año de la situación de incertidumbre que ha generado el conflicto en Oriente Medio como, por ejemplo,,un aumento "inesperado" de visitantes a España en abril.

Las pernoctaciones en España volvieron a su nivel prepandémico en 2023 y la firma prevé que su crecimiento continúe este año con un avance del 10,1 %.

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En Barcelona, ​​la oposición local ha ralentizado la recuperación, pero la consultora prevé que las pernoctaciones se recuperen por completo a finales de este año.

El crecimiento del turismo impulsará un mayor desarrollo del sector minorista y hotelero, pero el aumento de los costes de construcción derivados de la guerra podría provocar que la entrega de proyectos sea inferior a la prevista.

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La firma destaca que España ofrece "una excelente relación calidad-precio, una oferta de lujo ampliada y una infraestructura turística bien desarrollada".

Esto la convierte en "un destino atractivo tanto para viajeros con presupuestos ajustados como para aquellos que buscan opciones de alto nivel".

Los sectores vinculados al consumo liderarán el rendimiento del sector inmobiliario comercial, con una rentabilidad media del 7,9 % anual para el comercio minorista entre 2026 y 2030, seguida de la hotelera, del 7,1 %.

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Por otro lado, según datos de la plataforma Sojern, España se consolida como uno de los destinos turísticos con mayor dinamismo del sur de Europa de cara al verano, registrando un crecimiento del 32 % en las reservas de vuelos respecto al mismo periodo del año anterior.

El sector hotelero acompaña esta tendencia con un incremento del 28 % en el volumen de búsquedas, de acuerdo con la plataforma de marketing para el sector de viajes.

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El mercado europeo muestra un comportamiento especialmente sólido, con un crecimiento del 31 % interanual en vuelos, mientras que el nacional lidera la expansión con un incremento del 63 % en reservas.

El tráfico internacional también mantiene una evolución positiva, con un aumento del 11 % y el turista estadounidense como motor clave del crecimiento.

Estados Unidos se consolida como el principal mercado de larga distancia hacia España, representando ya el 19,4 % de las búsquedas hoteleras y el 13 % de las reservas de vuelos.

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El interés del viajero estadounidense muestra además una tendencia sostenida al alza, con un crecimiento constante de la intención de viaje que consolida a España como uno de sus destinos preferidos en Europa.

Para Sojern, uno de los factores más relevantes de este verano es el alto volumen de demanda todavía no materializada.

Actualmente, el 43 % de las reservas de vuelos y el 58 % de las búsquedas hoteleras para la temporada estival aún están por producirse.

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En el mercado latinoamericano, España —y especialmente Madrid— mantiene una posición dominante como puerta de entrada a Europa, captando el 29,1 % de cuota, por delante de otras capitales europeas como Roma (8,3 %) o París (7,9 %).

En el análisis comparativo regional, España supera el ritmo de crecimiento de mercados vecinos como Francia (+21 %) y Portugal (+22 %), reafirmando su posición de liderazgo en la recuperación turística del sur de Europa, de acuerdo con la plataforma. EFE

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(Recursos de archivo en Efeservicios 8023426588)