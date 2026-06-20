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Cae un grupo dedicado al tráfico ilegal de especies animales exóticas desde Sevilla

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Sevilla, 20 jun (EFE).- Dos personas han sido detenidas y otras ocho investigadas como integrantes de un grupo criminal asentado en Sevilla dedicado al tráfico ilegal de especies exóticas y al que le encontraron 256 especímenes protegidos como reptiles, artrópodos, perros y gatos destinados a su venta sin autorización.

Este operativo ha sido llevado a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, según ha informado este sábado en un comunicado, por diversos delitos contra la flora y la fauna, contrabando de especies exóticas, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

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El Seprona de Sevilla comenzó a finales de 2025 la investigación de la denominada operación 'Zmija' y, ante informaciones obtenidas por distintas vías, indagó sobre la existencia de una presunta organización dedicada a hechos delictivos contra la flora y fauna.

La Guardia Civil interceptó en el Aeropuerto de San Pablo de Sevilla una maleta en cuyo interior se localizaron diversos especímenes de animales, todos ellos protegidos y que carecían de cualquier tipo de documentación.

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A raíz de esta intervención, se constató el destino de dicho envío, ubicado en las Palmas de Gran Canaria y con origen en la provincia de Sevilla, y se establecieron dispositivos de vigilancia sobre los principales responsables.

La Guardia Civil constató una estructura definida jerárquicamente con distintos roles, que paralelamente contaba con la participación de personal de empresas de paquetería no autorizadas para el transporte de animales vivos.

Estos se valían del trato de favor y eran conocedores del contenido de los paquetes, además de que falsificaban la documentación para su transporte.

Una vez recopilados todos los indicios y pruebas necesarias se practicaron cinco registros en inmuebles, así como en tres naves industriales en Sevilla, y fueron localizados en su interior un total de 256 especímenes protegidos como varanos de la sabana (varanus exanthematicus), ranas arbóreas de ojos rojos (Agalychnis callidryas) y caimanes de anteojos (caiman crocodilus) o una iguana albina (Iguana iguana).

Paralelamente fueron localizados 61 perros y 28 gatos, presuntamente destinados a la cría de los mismos para su posterior venta de manera ilícita, al no estar facultados los responsables del criadero para dicha actividad.

Igualmente, en uno de los domicilios la Guardia Civil intervino un total de 56.965 euros en efectivo repartidos por distintas estancias del domicilio, presuntamente procedente de los altos beneficios obtenidos por el tráfico de estas especies. EFE

(foto) (vídeo)

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