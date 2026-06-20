La primera guardia forense de violencia sexual: "Una buena atención inicia la reparación"

Paula Padilla Argelich

Barcelona, 20 jun (EFE).- Un total de 920 víctimas de violencia sexual han sido atendidas en el último año y medio en Barcelona por la primera guardia forense de España especializada en ese tipo de delitos, un servicio que reivindica su impulsor, Eneko Barbería: "Una buena atención pericial puede ayudar al proceso de reparación".

PUBLICIDAD

“En este tipo de violencia, el tiempo es un factor crítico porque cuanto más tiempo pasa hasta la exploración, mayor riesgo hay de que los restos desaparezcan”, explica a EFE Barbería, director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña (IMLCFC), que en febrero de 2025 implementó la primera -y de momento única- guardia forense especializada en violencias sexuales del Estado.

El servicio de los juzgados de Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), premiado recientemente por el Consejo General del Poder Judicial, permite a los profesionales actuar de manera “mucho más inmediata”, acortar el tiempo de espera y mejorar, en definitiva, la atención a las dos víctimas de violencia sexual que llegan cada día de media a los hospitales en los que trabaja el instituto.

PUBLICIDAD

“Lo que hemos ganado fundamentalmente es una visión más próxima a la víctima, darle el espacio propio que necesita y que los forenses puedan realizar la exploración sabiendo que se van a dedicar solamente a ella”, celebra Barbería aludiendo al resto de actuaciones que atienden los médicos y que antes de crear la guardia especializada podían llegar a intervenir en sus servicios, como el levantamiento de cadáveres.

Integrada por una veintena de los casi sesenta forenses adscritos al instituto, la guardia especializada en violencias sexuales actúa las veinticuatro horas de los 365 días del año para atender, con profesionales preparados específicamente para estos casos, a personas que hayan sufrido un abuso reciente, entre los siete y diez días anteriores.

PUBLICIDAD

“Su trabajo consiste en recoger aquellas muestras que sean importantes para el procedimiento judicial y valorar cuáles son sus secuelas o lesiones físicas y psíquicas”, detalla Barbería sobre la intervención de los forenses, orientada según el testimonio de la víctima y cada vez más protocolarizada.

Consciente de que el momento posterior a una agresión es “muy complicado” y de la posible necesidad de limpiarse inmediatamente, el director del instituto recuerda la importancia de acudir a los hospitales, en la medida de lo posible, cuanto antes y sin manipularse con la finalidad de garantizar una buena recogida de las muestras, que en ocasiones se convertirán, si no en el único, en uno de los principales elementos objetivos del procedimiento judicial para probar que se han producido los hechos.

PUBLICIDAD

“Desgraciadamente, la atención a víctimas de violencia sexual es una actuación cada vez más frecuente”, lamenta Barbería en alusión a uno de los motivos que impulsó la creación de la guardia especializada, centrada de momento en Barcelona y L’Hospitalet de Llobregat por ser las zonas con mayor densidad de población y porque ahí se encuentran el Clínic, Vall d’Hebron y Bellvitge, centros hospitalarios de referencia.

Una violencia que, además de estar creciendo, se ha desestacionalizado y que afecta en el 90 % de casos a mujeres, la mayoría de ellas menores de 30 años, una de cada once víctima de una agresión múltiple y a menudo afectadas por el consumo de tóxicos como el alcohol, cuyos efectos las coloca en situaciones de “máxima vulnerabilidad”, explica el representante del instituto.

PUBLICIDAD

“Una buena atención pericial inicial puede ayudar a que posteriormente comience un proceso de reparación”, asegura Barbería sobre “ese pequeño grano de arena” que intentan aportar los forenses de la guardia con su atención a víctimas de violencia sexual.

“Hace años que claramente hay una mayor sensibilización sobre el tema”, observa el director del instituto mientras señala que, de la misma manera que se han ido aprobando leyes específicas contra este tipo violencia, se han derivado las competencias de los casos a juzgados especializados o los medios de comunicación han ampliado la cobertura relacionada con estos delitos, desde el IMLCFC han respondido a esta “demanda social” creando la guardia especializada.

PUBLICIDAD

Una guardia que, tras su primer año y medio de funcionamiento, está empezando a mirar hacia el área metropolitana de Barcelona, donde se plantea ampliar su servicio, avanza Barbería sobre el futuro de esta iniciativa pionera que ya ha inspirado a numerosas instituciones de medicina legal y forense pero que en el fondo, concluye su director, "sería ideal que desapareciera porque no fuera necesaria". EFE

1012266

(foto)(vídeo)