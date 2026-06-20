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El día 10 del Mundial, en 5 claves

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Redacción deportes, 20 jun (EFE).-

1 - Victoria de Brasil y lesión de Raphinha

La selección de Brasil sumó su primer triunfo del Mundial 2026 al imponerse por 3-0 a Haití, con dos goles de Matheus Cunha y otro de Vinicius Junior, pero lamentó la lesión de Raphinha, que será sometido a exámenes médicos para saber el alcance de la dolencia. El extremo del Barcelona fue sustituido en el minuto 40. Brasil comparte la primera plaza de grupo con Marruecos, que venció 0-1 a Escocia. Los dos tienen cuatro puntos. Escocia lleva tres. Haití tiene cero.

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2 - Paraguay reacciona y elimina a Turquía

Después de la goleada encajada ante Estados Unidos en la primera cita, la selección de Paraguay sobrevivió en el Mundial e incluso dio un paso adelante con su triunfo por 0-1 ante Turquía. El único gol fue en el minuto 2 de Matías Galarza. Su rival queda eliminado del torneo después de dos derrotas en otros tantos encuentros.

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3 - Alemania quiere más

Alemania necesita ir más allá del triunfo en la primera jornada por 7-1 ante Curazao para sellar su clasificación para la siguiente ronda por primera vez desde que fue campeona del mundo en Brasil 2014. Eliminada en la primera fase tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022, un triunfo este sábado frente a la potente Costa de Marfil supone el pase matemático y prácticamente el primer puesto del grupo.

4 - Un triunfo indispensable para Ecuador.

La derrota por 1-0 contra Costa de Marfil exige una reacción rápida de la selección de Ecuador, que se mide a Curazao por la supervivencia en el grupo E. Las dos perdieron en la primera cita, con lo que la victoria es el único camino visible para conservar sus opciones de seguir adelante en esta competición.

5 - Isak y Gyokeres amenazan a la ‘oranje’

La selección de Países Bajos se siente en duda. El empate contra Japón (2-2) en la primera jornada no fue esperado ni positivo para el conjunto ‘oranje’, dirigido por Ronald Koeman y enfrentado a Alexander Isak y Viktor Gyokeres, los dos delanteros que comandan a Suecia, ganadora por 5-1 a Túnez. El conjunto africano protagoniza el otro choque del grupo F ante Japón. EFE

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