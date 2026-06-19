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Rahm se derrumba en el Abierto de Estados Unidos y no pasa el corte

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Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El jugador español Jon Rahm se despidió este viernes de sus opciones de conquistar su segundo Abierto Británico después de una nefasta segunda ronda en la que acabó con ocho golpes sobre el par, lo que le situó con un total de +6 en la general, lo que le dejó fuera del corte, algo que no le ocurría desde el Campeonato de la PGA de 2024.

Rahm, que llegaba al tercer 'major' de la temporada en un gran estado de forma, se mantuvo a cuatro golpes del líder, el estadounidense Wyndham Clark, hasta el hoyo cinco, pero a partir del sexto, se desplomó e hizo seis 'bogeys', cuatro de ellos consecutivos y rematados con un doble 'bogey' en el 16 del campo de Shinnecock Hills, en Nueva York.

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Fue un hundimiento inesperado el del jugador vasco, después de que en la primera vuelta fuera el único jugador de los 156 que iniciaron el torneo en acabar sin ningún 'bogey'.

'El León de Barrika' venía avalado por su segundo puesto en el anterior 'major', el de la PGA el pasado mes de mayo, y por su dominio en LIV, la liga saudí, donde es líder indiscutible y suma dos títulos este curso, lo que le ha aupado al octavo puesto en la clasificación mundial.

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En los 38 grandes que había disputado en su carrera hasta el Abierto de Estados Unidos de este año, el exnúmero uno del mundo no superó el corte en cinco.

La última vez fue en mayo de 2024 en el Campeonato de la PGA, donde la criba quedó en -1, torneo en el que tampoco jugó el fin de semana en 2019.

Falló además en 2018 en el Abierto Británico y en el de Estados Unidos, también celebrado en Shinnecock Hills, como este año, y en 2017, de nuevo en el torneo organizado por la USGA, el organismo rector del golf en el país norteamericano.

Rahm cumplía en esta edición el décimo aniversario desde su primera participación en un grande y lo hacía con el ánimo de pugnar por su tercer 'major' tras el Abierto de EE.UU de 2021 y el Masters de Augusta de 2023.

El único español que se aseguró pasar el corte fue el malagueño Ángel Hidalgo, que acabó con +3 en el puesto 49, con pocas opciones de acabar entre los mejores.

Como Rahm, se despidieron del campeonato este viernes el catalán David Puig, con +9, y el también malagueño Rocco Repetto, con +17, en su estreno en un 'major'. EFE

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