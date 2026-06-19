Rahm completa la primera ronda a cuatro golpes del líder, Wyndham Clark

Redacción deportes, 19 jun (EFE).- El jugador español Jon Rahm completó este viernes la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, después de que no se pudiera terminar debido a la falta de luz, y, tras ser el único jugador sin hacer ningún 'bogey', se situó quinto empatado en la clasificación, con -2, a cuatro golpes del líder, el estadounidense Wyndham Clark.

Rahm concluyó ayer, jueves, la jornada con cinco hoyos por jugar, que los cerró hoy sin cometer ningún error, por lo que mantuvo el -2 con los dos 'birdies' sumados en la vuelta inaugural, lo que le da confianza para pugnar por su segundo Abierto de Estados Unidos tras el que ganó en 2021.

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Fue el único de los 156 jugadores en no hacer ningún 'bogey', lo que evidencia el buen estado de forma del golfista español en un campo complicado como el de Shinnecock Hills, en Nueva York, y con el fuerte viento como protagonisto.

Detrás de Clark, se situó el también estadounidense Dustin Johnson, con -4, por delatne de su compatriota Gary Woodland y del inglés Matt Fitzpatrick, con -3.

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Quién también está en el top diez del tercer 'major' de la temporada fue el español Ángel Hidalgo, en su estreno en el Abierto de Estados Unidos, con -1.

Nada más terminarse la primera ronda este viernes, se ha reanudado la competición con la segunda. EFE