Peramato dice que la actuación de Fiscalía en la causa de García Ortiz fue "independiente"

Madrid, 19 jun (EFE).- La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha defendido este viernes la actuación de la institución que lidera en la causa contra su antecesor en el cargo, Álvaro García Ortiz: "El Ministerio Fiscal ha actuado con independencia funcional, con sujeción a la legalidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales".

Peramato ha comparecido hoy ante la comisión de Justicia en el Senado a petición del PP, para dar explicaciones sobre su política de nombramientos y la "defensa" de García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo.

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En su comparecencia, Peramato ha apuntado que la frase "sanar heridas" que utilizó en su discurso de toma de posesión en el cargo tras la condena a García Ortiz ha sido descontextualizada, y ha aclarado que su expresión significa "reafirmar" los valores de la Fiscalía, "reforzar la unidad interna" y proyectar una institución "serena, profesional y comprometida con el Estado de derecho".

Al inicio de su intervención, Peramato ha subrayado que la configuración legal de la Fiscalía comprende que ésta no esté sometida "a un régimen de control cuasi político" de su actuación por parte de las Cortes Generales.

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"El Ministerio fiscal no forma parte del Poder Ejecutivo, no se integra en una relación de confianza parlamentaria ni ejerce funciones de dirección política", ha dejado claro.

Y ha recordado que la Comisión de Venecia advirtió de que el escrutinio parlamentario de las oficinas fiscales "puede implicar un riesgo de politización", así como ser víctima de la "presión populista".

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Además, Teresa Peramato ha defendido la política de nombramientos que ha llevado a cabo desde que tomó posesión del cargo está basada en "el mérito, en la capacidad y adecuación al puesto".

La fiscalización de los nombramientos, ha sostenido, "no puede desbordar el ámbito que le es propio y convertirse en un mecanismo de control externo". EFE

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