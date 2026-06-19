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La neerlandesa Nienke Veenhoven (Visma) gana al esprint la primera etapa de La Volta

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Barcelona, 19 jun (EFE).- La neerlandesa Nienke Veenhoven (Team Visma-Lease a Bike) se impuso en la primera etapa de La Volta a Catalunya, con salida y llegada en Santa Susana (Barcelona), al ganar al esprint a Marianne Vos, su compatriota y compañera de equipo.

Veenhoven completó los 91,9 kilómetros en 2:15:17, cuatro segundos por delante de Vos, tricampeona mundial, tricampeona del Giro de Italia y bicampeona olímpica, y quien rozó una nueva victoria de etapa -lleva más de 250 en su carrera- a sus 39 años.

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Tercera fue la francesa Valentine Fortin (Cofidis), a seis segundos de la vencedora. Sin embargo, la gran protagonista de esta primera etapa fue la neerlandesa Laura Monlenaar (VolkerWessels Cycling Team), que protagonizó casi 50 kilómetros de escapada en solitario tras coronar en cabeza el Port del Pollastre, de tercera categoría.

Monlenaar, afincada durante años en la localidad gerundense de Olot, llegó a tener 1:55 de ventaja respecto al pelotón a 20 kilómetros para el final, pero acabó siendo engullida por el gran grupo en el último repecho de la etapa, a la altura de Tordera, cuando faltaban 6 kilómetros para alcanzar la línea de meta.

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A partir de ahí, el Visma y el Cofidis pusieron a trabajar a sus corredoras para lanzar un esprint que acabó con el doblete del equipo de los Países Bajos y la ciclista de la escuadra francesa completando el podio. A Monlenaar le quedó, al menos, el consuelo de acabar la jornada como líder de la montaña.

La española Paula Blasi (UAE), la gran favorita para ganar La Volta, superó sin problemas, una primera etapa movida, protegida por su equipo entre el pelotón y pensando en la etapa de montaña de este sábado, que hace tiempo que tiene marcada en rojo en el calendario.

La vigente vencedora de la Vuelta a España, la Amstel Gold Race y más recientemente el Tour de los Pirineos, que ganó el pasado fin de semana con una exhibición en el Tourmalet, intentará sentenciar la vuelta en esta segunda etapa.

Un recorrido de 130 kilómetros con el ascenso al Coll de la Creueta, de categoría especial, como gran dificultad montañosa antes de cruzar la meta en la estación de esquí de La Molina. EFE

(foto)

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