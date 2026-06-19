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El escolta canadiense Nate Darling es el tercer fichaje del Surne Bilbao

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Bilbao, 19 jun (EFE).- El Surne Bilbao Basket confirmó el fichaje por una temporada de Nate Darling, escolta canadiense de 27 años y 1,98 de altura que llega procedente del Elan Chalon francés y se convierte en la tercera incorporación del equipo vasco tras las del húngaro Adam Somogyi y el esloveno Dan Duscak.

Darling promedió la pasada temporada 13.5 puntos, 2.7 rebotes y 1.9 asistencias en la liga francesa y llega a Miribilla como relevo en la rotación exterior de Justin Jaworski, de quien este viernes se confirmó que no continuará en Bilbao la próxima temporada.

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Formado en las universidades de Alabama y Delaware en la temporada 2020-21 jugó siete partidos en la NBA con Charlotte Hornets y durante cuatro temporadas formó parte del equipo de desarrollo de Los Ángeles Clippers antes de tener su primera experiencia en Europa la pasada campaña.

"Darling es un escolta cuya mayor virtud es el lanzamiento desde la línea de tres, aunque tiene también la habilidad y la fuerza para penetrar también a canasta aprovechando su amenaza en el tiro exterior", destaca el director deportivo del Surne Bilbao, Rafa Pueyo.

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Subraya asimismo el responsable deportivo del club bilbaíno que el canadiense "también es un buen jugador sin balón cuando le niegan la opción de salir a tirar para buscar cortes y puertas atrás".

"En defensa es sólido en el uno contra uno. Además, nos puede ayudar en la posición de tres. Estamos muy satisfechos con su incorporación. Creo que en su segundo año en Europa va a estar preparado para hacer su mejor juego", considera Pueyo. EFE

ibn/jas/jpd

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