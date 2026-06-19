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El Betis oficializa el traspaso del Mateo Flores al Arouca portugués

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Sevilla, 17 jun (EFE).- El Betis ha anunciado este viernes el que centrocampista Mateo Flores ha sido traspasado al FC Arouca, equipo en el que el futbolista formado en la cantera bética había jugado como cedido en esta recién concluida temporada.

"El Real Betis Balompié y el FC Arouca han acordado el traspaso del centrocampista Mateo Flores al conjunto portugués", señala el comunicado de la entidad sevillana, que "agradece a Mateo su profesionalidad durante su periplo como bético y le desea la mejor de las suertes en su futuro".

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El canterano de 22 años, según informaron a EFE fuentes de la operación, se ha comprometido con el Arouca, de la Primera Liga lusa, hasta junio de 2029, la misma duración de contrato que tenía con el Betis, que le concede la carta de libertad a cambio de reservarse la mitad de recaudado por un hipotético futuro traspaso.

El mediocentro natural de Valencina de la Concepción (Sevilla) se formó en los escalafones inferiores del Betis desde el fútbol base y debutó con el primer plantel en Pamplona, en la décima jornada la LaLiga 24/25, una campaña en la jugó diecisiete partidos oficiales a las órdenes del entrenador chileno Manuel Pellegrini.

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Su temporada de cesión en el Arouca ha estado marcada por una lesión de rodilla que le ha impedido jugar con regularidad -ha sumado 191 minutos repartidos en doce encuentros, ninguno como titular-, pese a lo cual seguirá contando en los planes del técnico Vasco Seabra. EFE

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