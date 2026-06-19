Cerúndolo, a semifinales tras derrotar a Fery en un duelo maratoniano

Londres, 19 jun (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, se clasificó este viernes a semifinales de Queen's, de categoría 500, que se disputa en Londres sobre hierba, después de derrotar al británico Arthur Fery por 7-6(1), 3-6 y 6-4, en un encuentro que duró dos horas y treinta y nueve minutos.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, hizo valer su condición de favorito ante Fery, que había accedido al cuadro gracias a una invitación del torneo.

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La primera manga, tras dos roturas de saque de ambos tenistas, se decidió en el 'tie-break' donde el porteño se mostró muy sólido y consiguió adjudicarse el set por un contundente 7-1 en el desempate.

En el segundo, el argentino llegó a ponerse 1-3, pero el británico, apoyado por el público, consiguió ganar cinco juegos consecutivos y llevar el duelo a la manga definitiva.

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Fury aprovechó la buena dinámica con un 'break' en el juego inaugural, aunque en el cuarto, Cerúndolo consiguió devolver la igualada en el marcador.

En el noveno, el argentino salvó una bola de rotura, y posteriormente, en el décimo, consiguió cerrar el partido al resto para avanzar de ronda.

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En semifinales, el argentino se verá las caras con el estadounidense Brandon Nakashima, que dio la sorpresa al imponerse al australiano Alex de Miñaur, primer cabeza de serie del torneo, por 7-5 y 6-3. EFE