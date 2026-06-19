Espana agencias

Cerúndolo, a semifinales tras derrotar a Fery en un duelo maratoniano

Guardar
Google icon

Londres, 19 jun (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo, número 27 del ranking ATP, se clasificó este viernes a semifinales de Queen's, de categoría 500, que se disputa en Londres sobre hierba, después de derrotar al británico Arthur Fery por 7-6(1), 3-6 y 6-4, en un encuentro que duró dos horas y treinta y nueve minutos.

Cerúndolo, séptimo cabeza de serie del torneo, hizo valer su condición de favorito ante Fery, que había accedido al cuadro gracias a una invitación del torneo.

PUBLICIDAD

La primera manga, tras dos roturas de saque de ambos tenistas, se decidió en el 'tie-break' donde el porteño se mostró muy sólido y consiguió adjudicarse el set por un contundente 7-1 en el desempate.

En el segundo, el argentino llegó a ponerse 1-3, pero el británico, apoyado por el público, consiguió ganar cinco juegos consecutivos y llevar el duelo a la manga definitiva.

PUBLICIDAD

Fury aprovechó la buena dinámica con un 'break' en el juego inaugural, aunque en el cuarto, Cerúndolo consiguió devolver la igualada en el marcador.

En el noveno, el argentino salvó una bola de rotura, y posteriormente, en el décimo, consiguió cerrar el partido al resto para avanzar de ronda.

En semifinales, el argentino se verá las caras con el estadounidense Brandon Nakashima, que dio la sorpresa al imponerse al australiano Alex de Miñaur, primer cabeza de serie del torneo, por 7-5 y 6-3. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Eva Longoria regresa a Marbella para ser la anfitriona de la Global Gift Gala

Infobae

Tres medios aéreos trabajan en un incendio forestal en El Bierzo (León)

Infobae

El Valencia Basket recupera a Alicia Flórez para la próxima temporada

Infobae

Manzambi, en el escaparate

Infobae

Sánchez denuncia "desconocimiento" de la migración en España tras recibir reproches de líderes UE por su regularización

Sánchez denuncia "desconocimiento" de la migración en España tras recibir reproches de líderes UE por su regularización
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

Sánchez se pronuncia sobre las joyas de Zapatero en Bruselas y defiende su inocencia: “No se conoce su valor hasta regresar a Madrid”

El juez Peinado abre una nueva pieza en el caso Begoña Gómez por un contrato a Barrabés con fondos europeos

Page se ‘rebela’ contra Hacienda: no tendrá “nada que hablar” sobre el modelo de financiación autonómica de Castilla-La Mancha si no retiran “los proyectos” del independentismo

Sumar pide a Pedro Sánchez que presente los Presupuestos y convoque elecciones si son rechazados

La UCO sostiene que la empresa de González Amador facturó 4,4 millones a Quirón en tres años “sin medios necesarios para la prestación de servicios”

ECONOMÍA

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La Unión Europea impondrá aranceles a los coches híbridos chinos como medida para frenar el déficit comercial con Pekín

La crisis del combustible de Oriente Medio no intimida a Bruselas: la importación de gas ruso queda prohibida a partir de 2027

Facua denuncia a la teleco de Bertín Osborne por vulnerar cinco leyes: “Cuando llama el usuario, una IA le saluda con un ‘Viva España’”

La casa prefabricada que solo tarda un día en instalarse: tres módulos de madera ensamblados en unas dunas

Expertos piden un “Pacto de Toledo” para las bajas laborales: un millón de trabajadores ausentes cada día amenazan la sostenibilidad del sistema

DEPORTES

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Ayyoub Bouaddi, el niño prodigio que prefirió Marruecos antes que Francia y entiende el fútbol gracias a la física y las matemáticas

Thomas Tuchel gana el pulso a la FIFA tras su enfado con los fotógrafos en el Mundial 2026: “Arruinó mi experiencia”

Gavi no se esconde y da la cara ante las críticas tras su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde: “No me voy a venir abajo”

Qué partido del Mundial 2026 se puede ver hoy, viernes 19 de junio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Qué es el objeto verde que le dieron a Koné en la camilla tras sufrir la lesión más grave del Mundial 2026