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Víctimas de Adamuz denuncian el sufrimiento "en silencio y sin apoyo" cinco meses después

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Huelva, 18 jun (EFE).- Víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) han denunciado, a través de un vídeo, que cinco meses después de la tragedia que se saldó con 46 muertos y más de un centenar de heridos siguen "sufriendo en silencio, sin el apoyo y el sostén de las administraciones".

La protagonista del vídeo, difundido por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz, es una médico que la noche del pasado 18 de enero gestionó y organizó, por primera vez en su vida, la atención inmediata a los heridos en un accidente porque viajaba en uno de los trenes siniestrados.

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"Lo que esa noche aconteció hasta pasadas las 12 de la noche, momento en el que ya se habían trasladado numerosos operativos y entendí que mi actuación improvisada había finalizado, se quedó grabado en mi cabeza para siempre", narra en voz en 'off' mientras se ven imágenes de la zona del accidente de los trenes, un Alvia y un Iryo, y los servicios de emergencias.

A partir de ese momento, tras indicar que la historia va de todos los pasajeros que, como ella, "presenciaron escenas para las que nadie está preparado", se suceden primeros planos de personas que sobrevivieron y en algunas de las cuales, cinco meses después, continúan "las secuelas físicas irrecuperables que limitan la movilidad, la autonomía e independencia de los heridos".

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También permanecen en ellos "las secuelas psicológicas en forma de imágenes recurrentes" que les impiden conciliar el sueño y "miedo manifestado de múltiples formas, ansiedad y depresión, ataques de pánico o incluso el desarrollo de fobias".

Tras recordar la labor que con ellos hicieron los días y semanas posteriores los equipos de psicólogos de emergencia, esta médico precisa que no se puede negar que el proceso se pueda recrudecer en las semanas o meses después del accidente.

"La recuperación tras un trauma humano son procesos lineales y, por supuesto, no se puede negar que existe un duelo en todos los viajeros que vivieron el último aliento de su familiar o compañero de viaje y a todos, en definitiva, a los que se nos rompió algo en nuestro interior esa noche", apunta.

Sin embargo, lamenta que habiendo sido ampliamente descrita esta herida emocional, "en ocasiones irreparable" y que "menoscaba el desempeño" en el día a día, "no está reconocida de ninguna forma, como si no existiera, ni siquiera habiendo documentado visitas a psiquiatras o habiendo tomado medicación a consecuencia del impacto psicológico".

"Las ayudas prometidas no llegan a quienes han necesitado, e incluso siguen necesitando, una pausa para intentar superar la mayor tragedia de sus vidas", añade, momento en el que en el vídeo se ven pantallazos y capturas de imágenes relacionadas con coberturas de seguro o noticias de ayudas aprobadas por las administraciones para ellos.

"¿Cómo se protege a quien se siente indefenso? El real decreto debe modificarse para garantizar la protección de las víctimas, cuya herida emocional impacta en nuestra vida día tras día, porque cinco meses después del accidente seguimos sufriendo en silencio sin el apoyo y el sostén de las administraciones", concluye. EFE

lra/fs/ros

(Vídeo)

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