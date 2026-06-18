Paula Leitón:"Es muy importante generar referentes para que las niñas cumplan sus sueños"

Madrid, 18 jun (EFE).- Paula Leitón, jugadora de waterpolo del Club Natació Atlètic Barceloneta ​de la División de Honor femenina e internacional con España, destacó este jueves la importancia de "generar" referentes dentro del deporte femenino para que las más pequeñas puedan "cumplir" sus sueños.

Paula Leitón, que participó jueves en la segunda jornada del Sports Summit Madrid, el evento de industria del deporte que afronta su segunda edición en la capital española y que concluye hoy, animó así a las niñas a que hagan deporte. "El único límite nos lo ponemos nosotras mismas, no nos tenemos que comparar con el deporte masculino", dijo, al tiempo que insistió en que "lo compaginen con los estudios" ya que "es posible".

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Leitón, ​​que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y la de oro en los Juegos Olímpicos de París 2024, pidió a las instituciones "más oportunidades" para los deportistas que finalizan su carrera deportiva y siguen teniendo proyectos interesantes que desarrollar y mostró su deseo para el futuro: "quiero enseñar una visión del deporte totalmente distinta".

En la misma cita, el torneo internacional de fútbol base de Madrid, MadCup, presentó, a través de su área dedicada específicamente al deporte femenino, MadHer, un informe sobre la industria deportiva liderada por mujeres y los retos y oportunidades a los que se enfrenta en el ámbito deportivo.

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Creado por Luna Herrero, directora de comunicación de MadCup, el estudio detalla como el deporte femenino dejó de ser una "moda" para pasar a convertirse en un "nicho" donde las empresas quieren invertir.

Asimismo, incidió en la importancia de dejar de "comparar" el ámbito femenino con el masculino porque lo "empequeñece".

El reto que se marca MadCup en cuanto a su actividad es "educar" y "transmitir" valores a más de 15.000 niños a través del deporte en tan solo una semana.

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Presente en la mesa de debate también estuvo Sonia Cea, concejala delegada de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, quien resaltó la necesidad de "dejar" de llamarlo deporte femenino, y citarlo como "deporte" a secas, ya que, según ella, "no hace falta distinguirlo", porque "todo es deporte".

"No tenemos que especificarlo por nuestro género, los hombre no lo hacen. Está planteado como una guerra o lucha", reivindicó Cea.

Por tanto, todas ellas coincidieron en la necesidad de la creación de referentes tanto a nivel deportivo como en los puestos de liderazgo y comentaron la realidad dual que vive el deporte femenino. EFE

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