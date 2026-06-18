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La reina Sofía entrega sendos premios íñigo Álvarez de Toledo a la EMT y a Madrid Salud

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Madrid, 18 jun (EFE).- La reina Sofía ha entregado este jueves a la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT) y Madrid Salud sendos premios Íñigo Álvarez de Toledo, por su contribución a la sensibilización y prevención de la enfermedad renal entre los madrileños.

La reina Sofía, presidenta de honor de la Fundación Renal Española, ha entregado las tres últimas ediciones de los premios Íñigo Álvarez de Toledo de investigación en nefrología, correspondientes a las convocatorias de 2023, 2024 y 2025.

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Un acto al que ha asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y que se ha celebrado tras la reunión que la reina Sofía ha mantenido con el Patronato de la Fundación Renal Española.

El alcalde ha agradecido la concesión de los premios a las dos empresas madrileñas por su labor en carpas informativas en el caso de Madrid Salud y en campañas de fomento sobre salud renal en los 2.200 autobuses de la EMT.

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Martínez Almeida ha destacado el compromiso de la reina Sofía para visibilizar estas causas y ha expresado su reconocimiento a las personas que, de forma desinteresada, se han entregado a los demás, como es el caso de Frances Llopis, que ha recibido un premio extraordinario por su labor de voluntaria en el cuidado de enfermos renales.

Los premios, que cumplen ya 38 años, tienen por objeto promocionar la investigación nefrológica en España, y son el mayor reconocimiento que se otorga a la investigación relacionada con la patología del riñón.

Además de premiar la investigación en nefrología, tanto básica o experimental como clínica o aplicada, los galardones reconocen trabajos en la modalidad de enfermería nefrológica y en la de humanización en la atención a personas con enfermedad renal

Esta última categoría tiene como objetivo de reconocer trabajos que hayan supuesto mejoras en la atención y el cuidado de los pacientes, y se ha concedido, entre otros, a un estudio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid sobre la implantación de una consulta multidisciplinar para personas con enfermedad renal que incorpora, además del tratamiento médico, aspectos emocionales y espirituales del paciente. EFE

(foto) (vídeo)

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