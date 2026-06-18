Jardí, Pereira y Peña ya lucen la camiseta del Zaragoza: "El reto es enorme"

Zaragoza, 18 jun (EFE).- El Real Zaragoza, un histórico del fútbol profesional español que afrontará la siguiente campaña en Primera RFEF, ha presentado este jueves a tres de sus nuevos jugadores -el atacante Jaume Jardí, el lateral Raúl Pereira y el portero Anartz Peña- para una nueva etapa que, como ha destacado el guardameta, supone un "enorme" reto.

El cancerbero llega procedente del Arenas de Getxo y se incorpora a la escuadra zaragozana por una temporada, con opción de otra más adicional, como ha precisado el director deportivo del club, Lalo Arantegui, en una rueda de prensa.

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Peña ha señalado que, con su llegada al equipo, "el reto es enorme", ya que se trata de un club histórico, en el que intentará trabajar lo mejor posible todos los días con el objetivo de ayudar al conjunto.

El portero ya ha trabajado con anterioridad con el técnico blanquillo, Ibai Gómez, "una persona que transmite sus ideas de una forma muy clara", con el que habló antes de su fichaje para conocer el proyecto.

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Peña se ha definido como "un portero ágil bajo palos" que puede ayudar al equipo en la salida de balón, además de "valiente" y "completo".

En el caso de Jardí, procedente del Nàstic de Tarragona, ha firmado con el Zaragoza para las tres próximas temporadas, una decisión que tomó por tratarse de un club con historia y por "tener la oportunidad de poder llevarlo para arriba otra vez".

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"El Real Zaragoza te genera esa ilusión y esas ganas de cumplir cosas importantes", ha insistido, el atacante, que ha precisado que se siente cómodo en todas las posiciones ofensivas, aunque más en la zona de la mediapunta y apartado a la derecha, para aprovechar su zurda.

Jardí, que conoce la categoría en la que militará el conjunto aragonés la temporada que viene, ha afirmado que, para completar una buena campaña, "con tener un buen grupo, una idea de trabajo y ir todos a una, los resultados salen".

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Por último, el lateral izquierdo Raúl Pereira, procedente del Cádiz, ha destacado que afronta su llegada al Zaragoza "como un gran reto" para el que no tuvo "ninguna duda" en aceptar.

Además, ha vaticinado que se podrá sentir cómodo en el sistema que configure el entrenador, pues sabe que le gustan los laterales ofensivos y puede jugar tanto en una línea de cuatro como en una de cinco defensas.

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"Me comprometo a dar todo lo que me pida el míster, todo lo que me pida el grupo y formarme en una etapa más e intentar conseguir el ascenso. Ese para mí es el objetivo", ha recalcado. EFE