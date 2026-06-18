El Valencia presenta su nueva equipación con la novedad de los detalles en rojo 'Torino'

Valencia, 18 jun (EFE).- El Valencia CF y la firma deportiva Puma han presentado la equipación para la temporada 2026-27, una nueva colección en la que destaca como principal novedad la combinación en la camiseta del blanco con los detalles en rojo 'Torino' en el cuello y las mangas de la camiseta, así como con el pantalón y las medias negras.

Según ha explicado la entidad valencianista, esta colección "rinde homenaje a la historia e identidad del club en una temporada muy especial: la despedida del Camp de Mestalla, en un diseño que combina por primera vez en una misma equipación el blanco y el rojo Torino, color alternativo más utilizado por el Valencia CF a lo largo de su historia".

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"Los dos colores se unen para celebrar la eternidad del Camp de Mestalla con un diseño que conecta el legado a través del tiempo, reivindicando la pasión del club, la valentía del murciélago y la trayectoria histórica de una identidad centenaria", ha añadido.

La camiseta mantiene el blanco como color predominante, mientras que el rojo 'Torino' cobra protagonismo resaltando el cuello de pico, las mangas y diferentes acabados.

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Además, el símbolo del murciélago, icono universal del Valencia CF, está presente en diferentes elementos, desde la parte posterior del cuello al escudo, que incorpora como gran novedad un relieve texturizado que reproduce la silueta y el movimiento de las alas.

La colección se completa con pantalón y medias en color negro, generando el contraste habitual sobre la base blanca de la camiseta.

En el apartado técnico, la nueva camiseta incorpora la última evolución de la tecnología ultraweave “Thermoadapt” de PUMA, un tejido de alto rendimiento desarrollado para ofrecer una mayor elasticidad y transpirabilidad sin renunciar a la ligereza característica de la colección. EFE

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