El PSOE ve "razonable" que Zapatero necesite tiempo para recopilar datos sobre las joyas

Madrid, 18 jun (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha considerado este jueves que es "muy razonable" que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero necesite tiempo para recopilar los datos que expliquen la procedencia de las joyas halladas en su despacho.

En declaraciones a la prensa a su llegada al pleno de la Cámara Baja, López ha dicho que cualquier ciudadano puede "tener cosas en casa" de las que "tienen que buscar dónde están las facturas o el origen".

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López ha reafirmado su confianza en el expresidente, que este miércoles declaró en la Audiencia Nacional; ha confiado en que más adelante pueda explicar la procedencia de las joyas y ha negado que exista una orden desde Ferraz para defenderle, sino que defender la presunción de inocencia es una cuestión de "sentido común".

Preguntado por si considera que existe una conspiración contra Zapatero dirigida desde Estados Unidos, país que ha aportado unas conversaciones telefónicas del principal accionista de Plus Ultra, Rodolfo Reyes, en las que se le aluden, el diputado socialista ha subrayado que estos datos son de un dispositivo "confiscado hace cinco años" que "aparece ahora".

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"Cada uno que piense lo que tenga que pensar", ha estimado.

Preguntado por el caso Leire, ha asegurado que está "convencido" de que no existe financiación ilegal en el PSOE y que el partido actuó con "inmediatez" contra quien haya podido llevar a cabo actos ilícitos o "poco éticos".

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Desde Barcelona, en una entrevista en Catalunya Ràdio, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, también ha pedido respetar los "tiempos" de Zapatero para aclarar "la cuestión de las joyas" halladas en su oficina y tasadas en 1,3 millones de euros, y ha confirmado que el partido ha estado en contacto con el expresidente y le ha trasladado que respetan sus tiempos, porque "es normal que primero quiera dar explicaciones al juez".

Por su parte, la portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Cristina Valido, ha dicho que le sorprende que después de que Zapatero haya pasado un mes "encerrado" preparando la declaración, todo lo que haya sea "vacío".

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"No hay explicaciones, no hay respuestas; por tanto, no se puede valorar lo que no ha ocurrido", ha dicho a los periodistas en los pasillos del Congreso, donde ha señalado que la única conclusión es la del "juez que mantiene las imputaciones, porque se sostiene la posible comisión de delito".

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz de UPN, Alberto Catalá, para quien llama la atención que Zapatero no haya explicado el origen de las joyas halladas en su despacho ni contestado a las preguntas de todas las partes.

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También el diputado de Compromís Alberto Ibáñez se ha referido a la causa judicial de Zapatero quien, a su juicio, aún "tiene muchas explicaciones que dar", entre otras cuestiones, "esa fina línea que existe entre el lobismo y los asuntos públicos".

Sobre la información aportada por Estados Unidos, que está pendiente de que se ratifique su uso como prueba en España, ha estimado que es posible "condenar los indicios de corrupción y los indicios de una mala praxis política" por parte de Zapatero, y al mismo tiempo advertir que es "raro que haya un teléfono durante cinco años pululando por ahí" y que aparezca cuando el expresidente "se enfrenta de la mano del presidente (Pedro) Sánchez a (Donald) Trump".

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La portavoz de Bildu en la Cámara Baja, Mertxe Aizpurua, ha pedido ser prudentes en este caso y esperar a tener "certezas" porque aún se están estudiando indicios. EFE

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