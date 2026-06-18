Desmantelado en El Ejido (Almería) un invernadero con 5.000 plantas de marihuana

Almería, 18 jun (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado un invernadero en la barriada de Matagorda, en El Ejido (Almería), que albergaba unas 5.000 plantas de marihuana con un peso aproximado de dos toneladas y media, en una intervención que se ha saldado con dos personas detenidas.

La denominada operación 'Epona' se inició tras recibir informaciones sobre la posible existencia de una plantación de grandes dimensiones en este entorno, según ha informado en una nota la Comisaría de Almería.

PUBLICIDAD

Agentes del grupo UDYCO de la Brigada Local de Policía Judicial confirmaron que el invernadero disponía de una importante infraestructura para el cultivo intensivo de cannabis y la ocultación de la actividad ilícita.

Debido a la peligrosidad de la zona, se desplegó un amplio dispositivo de seguridad con agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y la colaboración del Grupo Operativo de Apoyo y Prevención (GOAP) de la Policía Local de El Ejido, quienes cortaron el tráfico de las vías próximas para garantizar el registro.

PUBLICIDAD

Los dos arrestados están acusados de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico. Tras pasar a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido, se ha decretado el ingreso en prisión provisional para uno de ellos.

La investigación policial continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con la infraestructura o los participantes en el mantenimiento de la plantación. EFE

PUBLICIDAD

mma/fs/mcm