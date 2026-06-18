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Alex Márquez, "feliz" de participar en R. Checa, aunque no está al "ciento por ciento"

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Redacción deportes, 18 jun (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha reconocido este jueves que llega a Brno sin estar "al ciento por ciento" para disputar el Gran Premio de la República Checa de MotoGP, pero ha incidido en que participar ya le hace "muy, muy feliz".

"Mentalmente era importante venir aquí y sentirme piloto otra vez y volver a estar ahí", puso de relieve el vigente subcampeón del mundo de MotoGP, al tiempo que resaltó que no ha sido fácil "ver las carreras desde casa". "Sinceramente, las miraba porque estaba Marc", añadió.

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Asimismo, ha explicado a los medios presentes en Brno que "ha sido un proceso un poquito más largo" de lo que le hubiera gustado y ha subrayado que "es verdad que la caída fue fuerte y se tuvieron que respetar muchos tiempos donde no podía hacer prácticamente nada".

El piloto deberá pasar la correspondiente Comisión Médica de los grandes premios, pero dice haber "mejorado mucho" en las últimas semanas, por lo que lo importante, agregó, es "ir sesión a sesión". EFE

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