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Sebastien Desabre: "Esto no era una final, tenemos que enfocarnos en el próximo partido"

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Houston (EE.UU.), 17 jun (EFE).- El francés Sebastien Desabre, seleccionador de Congo, destacó este miércoles la ambición de su equipo, que fijó la ronda de dieciseisavos de final como primer objetivo tras el empate 1-1 conseguido contra Portugal en Houston en la primera jornada del grupo K del Mundial.

"Esto es una competición, no es una final, tenemos que enfocarnos en el próximo partido, pero también es importante celebrar. Es nuestro primer gol en un Mundial. Estoy orgulloso de mis jugadores, y ahora es importante enfocarnos en el próximo partido", dijo Desabre en rueda de prensa.

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Congo, en su regreso al Mundial por primera vez en 52 años -participó en el Mundial de Alemania'74, cuando el país se denominaba Zaire-, logró un empate de mérito en Houston contra Portugal, al empatar un gol inicial de Joao Neves con un tanto de Yoane Wissa.

El seleccionado congolés jugará contra Colombia en la segunda jornada de la fase de grupos.

"Fue un comienzo difícil, estábamos estresados, pero luego entramos en el partido y pudimos marcar a balón parado. Fue un gran partido, estamos muy contentos con el resultado. Es un empate, es un primer paso y ahora nos enfocaremos en los siguientes", afirmó Desabre.

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El francés insistió en la necesidad de ser ambiciosos con miras al futuro.

"Empatamos contra uno de los mejores equipos del mundo, pero necesitamos más puntos para avanzar, tenemos un objetivo, queremos avanzar. Juegan un buen partido, pero es un empate, no es suficiente, ahora tendremos que ganar los dos próximos partidos. Conocemos a Colombia, hemos estudiado a Colombia y a Uzbekistán", dijo. EFE

(foto)

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