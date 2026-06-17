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Los hogares unipersonales serán los más frecuentes en 15 años, el 30 % del total

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Madrid, 17 jun (EFE).- Los hogares unipersonales serán los más frecuentes en 15 años si se mantienen las tendencias demográficas actuales según el INE, que estima que el número total de hogares en España aumentará en 2,2 millones hasta los 21.943.397, de los que el 30 % estarán formados por una sola persona.

Según la proyección de Hogares 2026-2041 que publica este miércoles el INE, en 2041 habría una reducción en el número de personas que viven en cada hogar. Así, el tamaño medio del hogar pasaría de las 2,49 personas actuales a 2,43 en 2041.

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Estima que habría 6,7 millones de hogares unipersonales, el 30,6 % del total, convirtiéndose este tipo de hogar en el más frecuente, al superar a los de dos personas.

Según esta proyección, el número de hogares en España se incrementaría un 11, 1 % (en 2.184.048) entre 2026 y 2041, alcanzando una cifra cercana a los 22 millones. EFE

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