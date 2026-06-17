Jueves, 18 de junio de 2026

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FÚTBOL MUNDIAL 2026

- MÉXICO-COREA DEL SUR. Ciudad de México. Las selecciones de México y Corea del Sur, victoriosas en el comienzo de su andadura en el Mundial, se citan este jueves para dirimir en la ciudad de Guadalajara el liderato del Grupo A y abonar otra cuota a la clasificación para la ronda de dieciseisavos de final. Por Gustavo Borges.

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- CANADÁ-CATAR. Toronto (Canadá). Canadá afronta ante Catar, en el estadio BC Place de Vancouver, un partido cargado de urgencia y oportunidad: lograr la primera victoria de su historia en un Mundial, mantener abiertas sus opciones de pelear por el liderato del Grupo B y confirmar que su condición de coanfitrión puede traducirse también en resultados. Por Julio César Rivas.

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- SUIZA-BOSNIA Y HERZEGOVINA. Los Ángeles (EE.UU.). Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en un partido que podría destrabar el parejo Grupo B del Mundial 2026, pero más allá de la urgencia, el choque sacará a relucir una curiosa ironía: por peso histórico y jerarquía, este es el duelo que debió haber jugado Italia si se hubiese clasificado. Por Mikaela Viqueira.

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- REPÚBLICA CHECA-SUDÁFRICA. Redacción deportes. La República Checa, que empató en la primera jornada con Corea del Sur, y Sudáfrica, que perdió con México, buscan este jueves en el Estadio Atlanta con sus dos grandes artilleros, Oswin Apollis y Patrik Schick, su primera victoria del Mundial sin mucho margen de error. Por David Ramiro.

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. También previas de los partidos del viernes: Estados Unidos-Australia, Escocia-Marruecos, Brasil-Haití y Turquía-Paraguay, así como actividad del resto de las selecciones.

- Chattanooga (EE.UU.). La selección española regresa este jueves a los entrenamientos después de una jornada de descanso para preparar el partido del próximo domingo ante Arabia Saudí. Entrenamiento a las 17.00 en el campo base de la Baylor School (15 minutos abiertos) y rueda de prensa y atención a medios a las 18.45. Información de Óscar Maya Belchí.

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- Nairobi. África llega al Mundial de 2026 con un récord de diez selecciones y una curiosidad que va mucho más allá del fútbol, pues siete compiten bajo nombres inspirados en animales salvajes: leones, elefantes, leopardos, águilas, zorros y tiburones acompañan a los equipos africanos y detrás de cada apodo hay una historia que mezcla identidad nacional, cultura, geografía y memoria colectiva. Por Diego Nicolás Alonso.

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BALONCESTO LIGA ENDESA

Valencia. El Valencia Basket recibe este jueves a las 20.00 en el Roig Arena al Barça en el primer partido de la final de la Liga Endesa, que se juega al mejor de cinco y al que se llega con ventaja de campo del equipo local por su mejor clasificación al final de la primera fase del torneo.

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BALONCESTO NBA NUEVA YORK

Nueva York. Nueva York recibe este jueves a los New York Knicks en un histórico desfile encabezado por el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, quien acompañará al equipo en un recorrido por Manhattan para celebrar el primer título de la NBA conquistado por el equipo en 53 años.

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GOLF ABIERTO ESTADOS UNIDOS

Redacción deportes, 17 jun (EFE).- El Abierto de Estados Unidos de golf, el tercer ‘major’ de la temporada, comienza este jueves con los focos centrados en el número uno del mundo, el estadounidense Scottie Scheffler, que afronta el torneo con el reto de poder convertirse en el séptimo jugador en conquistar el Grand Slam el mismo día en que cumple 30 años, y en el que compiten cuatro españoles: el vizcaíno Jon Rahm, el catalán David Puig y los malagueños Ángel Hidalgo y Rocco Repetto.

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CICLISMO VUELTA A SUIZA

Redacción deportes. Ya con el esloveno Tadej Pogacar sólidamente instalado en el liderato, la segunda etapa de la 89ª Vuelta a Suiza se disputa este jueves sobre 157,7 kilómetros con salida y meta en Locarno, con un puerto de segunda categoría al inicio y dos seguidos de tercera en el tramo final.

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CICLISMO ESPAÑA/PAULA BLASI (Entrevista)

Madrid. La ciclista española Paula Blasi (UAE Team ADQ) repasa en una entrevista con EFE su 2026, en el que ha ganado la Amstel Gold Race y la Vuelta a España, analiza su nuevo rol en el pelotón y muestra su ambición de cara a la Volta a Cataluña, que empieza este viernes, y al resto de la temporada. Por Alba Calzado.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Liga Endesa. Final. Primer partido (FOTO): Valencia Basket-Barça (20.00).

- El Olimpia Milán se proclamará campeón de la Liga italiana si vence este jueves (20.00 horas) en el cuarto partido de la final, al mejor de cinco, al Reyer Venezia, que necesita ganar en su pista para forzar el quinto y definitivo encuentro.

- Nueva York. La ciudad de Nueva York celebra con un desfile por sus calles el título de campeón de los Knicks ante los San Antonio Spurs en cinco partidos y después de 53 años sin sumar un anillo a su palmarés (16.00). (FOTO) (VÍDEO)

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CICLISMO

- Entrevista a la ciclista española Paula Blasi (UAE Team ADQ) en vísperas de la Volta a Cataluña, que empieza este viernes. Por Alba Calzado.

- Vuelta a Suiza (hasta 21).

- Vuelta a Suiza femenina (hasta 21).

- Previa de la Volta a Cataluña femenina, que se disputa entre el viernes y el domingo.

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ESGRIMA

- Campeonatos de Europa de esgrima, en Antony (Francia) (hasta 21). Espada individual mujeres (Dana Raposo, Silvia Gómez, Daniela Pinyol e Inés García) y florete individual hombres (Carlos Llavador, Ignacio Breteau, Mario Díaz y Juan Zabala).

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FÚTBOL

- Mundial 2026 (FOTO) (VÍDEO). Rep. Checa-Sudáfrica (18.00 CET/16.00 GMT, en Atlanta), Suiza-Bosnia y Herzegovina (21.00 CET/19.00 GMT, en Los Ángeles), Canadá-Catar (00.00 CET/22.00 GMT, en Vancouver), México-Corea del Sur (3.00 CET/1.00 GMT, en Guadalajara)

- Previas de los partidos EEUU-Australia, Escocia-Marruecos, Brasil-Haití y Turquía-Paraguay y actualidad del resto de selecciones

- Selección española. Entrenamiento a las 17.00 en el campo base de la Baylor School de Chattanooga (15 minutos abiertos) y rueda de prensa y atención a medios a las 18.45. Por Óscar Maya

- África llega al Mundial de 2026 con un récord de participación de diez selecciones y una curiosidad que va mucho más allá del fútbol: siete de ellas compiten bajo nombres inspirados en animales salvajes. Por Diego Nicolás Alonso.

- Madrid. Presentación de la exposición "México 86. El mundo unido por un balón", en la Casa de México de Madrid. (FOTO) (VÍDEO)

- Mundial femenino 2027. Fase de clasificación europea. Sorteo de las repescas, en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza) (12.00).

- Sevilla. Colectivos de pequeños accionistas, peñas y otros grupos sevillistas se manifiestan este jueves bajo el lema "S.O.S Sevilla Fútbol Club" para exigir la dimisión del actual consejo de administración. (FOTO) (VÍDEO)

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FÚTBOL SALA

- Primera división. Final. Segundo partido: Barça-ElPozo Murcia (21.00) (1-0).

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GOLF

- Abierto de Estados Unidos, en el club Shinnecock Hills de Southampton, Nueva York (hasta 21). Primera jornada.

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HOCKEY HIERBA

- Pro League femenina: Irlanda-España, en Róterdam (17.00).

. Pro League masculina: Argentina-Australia, en Lee Valley, Londres (18.00).

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MONTAÑISMO

- Katmandú. El cierre efectivo de la cara norte del Everest por parte de China, sumado a la reciente subida de tarifas para los alpinistas, ha dejado esta temporada unos ingresos récord por permisos de escalada en Nepal.

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MOTOCICLISMO

- Ruedas prensa previas al Gran Premio de República Checa, 9ª prueba de los Mundiales, en el circuito de Brno. (FOTO)

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POLIDEPORTIVO

- Madrid. Acaba la segunda edición del Sports Summit, el espacio de encuentros sobre la industria del deporte impulsado por MADCUP (Desde las 09.30 en el pabellón 8 de IFEMA)

- Madrid. I Foro de Atletas del Comité Olímpico Español, una iniciativa impulsada por la Oficina de Atención al Deportista (OAD) que reúne a destacados referentes del deporte español como Pau Gasol, Jorge Garbajosa o Fermín Cacho (16.30. Arequipa, 13).

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TENIS

- Torneos ATP 500 sobre hierba de Londres (Queen's) y Halle (Alemania) (hasta 21).

- Torneos WTA sobre hierba 500 de Berlín y 250 de Nottingham (Reino Unido) (hasta 21).

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dep/EFE

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